Всего щепотка — и ваш кофе превращается в напиток для мозга

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы пьёте кофе ради бодрости, но чувствуете, что всё равно "тормозите"? Возможно, в вашей чашке не хватает одного простого ингредиента — корицы. Это не просто ароматная добавка, а настоящая поддержка для мозга, которую рекомендуют даже неврологи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кофе

Мозговой дуэт: кофеин + корица

Кофеин — классический стимулятор. Он ускоряет реакцию, улучшает концентрацию и помогает проснуться. Но если добавить полчайной ложки корицы, эффект усиливается многократно.

Кофеин активирует кровообращение в мозге

Корица содержит циннамальдегид и антиоксиданты, которые:

уменьшают воспаления

улучшают состояние сосудов

замедляют образование амилоидных бляшек (одна из причин болезни Альцгеймера)

Результат? Лучшая память, бодрость, защита от возрастных изменений — и потрясающий вкус!

Почему это работает

Невролог Шахин Лакхан (Флорида) поясняет:

"Кофе сам по себе богат антиоксидантами, но корица добавляет ещё один уровень защиты. Вместе они создают мощный щит для мозга".

Некоторые учёные называют Альцгеймер "диабетом третьего типа" — из-за нарушений обмена веществ в мозге. А корица как раз помогает регулировать уровень сахара в крови и борется с воспалением.

Как приготовить кофе с корицей

Всё просто:

1/2 чайной ложки корицы (лучше цейлонской) на чашку кофе.

Добавляйте прямо в молотый кофе перед варкой — для насыщенного вкуса.

Или размешивайте с молоком и сливками — будет мягко и сладко.

Хотите капучино? Посыпьте сверху или даже украсьте палочкой корицы.

Но не переусердствуйте — в больших дозах корица может навредить печени. Всё хорошо в меру!

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

