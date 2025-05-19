Всего щепотка — и ваш кофе превращается в напиток для мозга

Вы пьёте кофе ради бодрости, но чувствуете, что всё равно "тормозите"? Возможно, в вашей чашке не хватает одного простого ингредиента — корицы. Это не просто ароматная добавка, а настоящая поддержка для мозга, которую рекомендуют даже неврологи.
Кофеин — классический стимулятор. Он ускоряет реакцию, улучшает концентрацию и помогает проснуться. Но если добавить полчайной ложки корицы, эффект усиливается многократно.
Кофеин активирует кровообращение в мозге
Корица содержит циннамальдегид и антиоксиданты, которые:
Результат? Лучшая память, бодрость, защита от возрастных изменений — и потрясающий вкус!
Невролог Шахин Лакхан (Флорида) поясняет:
"Кофе сам по себе богат антиоксидантами, но корица добавляет ещё один уровень защиты. Вместе они создают мощный щит для мозга".
Некоторые учёные называют Альцгеймер "диабетом третьего типа" — из-за нарушений обмена веществ в мозге. А корица как раз помогает регулировать уровень сахара в крови и борется с воспалением.
Всё просто:
1/2 чайной ложки корицы (лучше цейлонской) на чашку кофе.
Добавляйте прямо в молотый кофе перед варкой — для насыщенного вкуса.
Или размешивайте с молоком и сливками — будет мягко и сладко.
Хотите капучино? Посыпьте сверху или даже украсьте палочкой корицы.
Но не переусердствуйте — в больших дозах корица может навредить печени. Всё хорошо в меру!
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Узнайте, почему винтажные ковры становятся символом статуса и уюта в современном интерьере — это не просто мода, а настоящая инвестиция.