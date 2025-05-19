Чистишь зубы правильно, но всё равно кариес? Скорее всего, совершаешь эту ошибку

Вы честно чистите зубы дважды в день, но к стоматологу всё равно приходится ходить чаще, чем хотелось бы? Возможно, вы допускаете одну простую, но критичную ошибку — и даже не догадываетесь об этом.
Большинство людей сразу после чистки прополаскивают рот — и именно это сводит на нет защитный эффект зубной пасты. Особенно если вы используете пасту с фтором. А это основной компонент, который:
укрепляет эмаль;
защищает от налёта и кариеса;
замедляет разрушение зубов.
Но фтору нужно время, чтобы начать работать. Если сразу смыть пасту — обычной водой или даже специальным ополаскивателем — большая часть фтора просто исчезает, не успев подействовать.
После чистки просто выплюньте пасту — и всё
Не нужно споласкивать рот. Остатки пасты продолжают работать ещё какое-то время, образуя защитный фтористый слой.
Полоскания — позже.
Использовать ополаскиватель с фтором можно, но отдельно от чистки — например, после еды или в течение дня. Это повысит защиту, а не разрушит её.
Даже если вы чистите зубы идеально, щётка не доберётся до всего:
межзубные щели остаются загрязнёнными, и именно там чаще всего появляется кариес;
обычная щётка (даже электрическая) не справляется с этими зонами.
Здесь нужны межзубные щётки и зубная нить. Достаточно использовать хотя бы несколько раз в неделю — и вы уже снизите риск кариеса на 25%.
Ка́риес (лат caries "гниение") — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.
Узнайте, почему винтажные ковры становятся символом статуса и уюта в современном интерьере — это не просто мода, а настоящая инвестиция.