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Чистишь зубы правильно, но всё равно кариес? Скорее всего, совершаешь эту ошибку

1:40
Здоровье

Вы честно чистите зубы дважды в день, но к стоматологу всё равно приходится ходить чаще, чем хотелось бы? Возможно, вы допускаете одну простую, но критичную ошибку — и даже не догадываетесь об этом.

Девшука чистит зубы
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девшука чистит зубы

Зачем паста, если её сразу смывают

Большинство людей сразу после чистки прополаскивают рот — и именно это сводит на нет защитный эффект зубной пасты. Особенно если вы используете пасту с фтором. А это основной компонент, который:

  • укрепляет эмаль;

  • защищает от налёта и кариеса;

  • замедляет разрушение зубов.

Но фтору нужно время, чтобы начать работать. Если сразу смыть пасту — обычной водой или даже специальным ополаскивателем — большая часть фтора просто исчезает, не успев подействовать.

Что делать правильно

После чистки просто выплюньте пасту — и всё

Не нужно споласкивать рот. Остатки пасты продолжают работать ещё какое-то время, образуя защитный фтористый слой.

Полоскания — позже.

Использовать ополаскиватель с фтором можно, но отдельно от чистки — например, после еды или в течение дня. Это повысит защиту, а не разрушит её.

Но одной пасты мало

Даже если вы чистите зубы идеально, щётка не доберётся до всего:

  • межзубные щели остаются загрязнёнными, и именно там чаще всего появляется кариес;

  • обычная щётка (даже электрическая) не справляется с этими зонами.

Здесь нужны межзубные щётки и зубная нить. Достаточно использовать хотя бы несколько раз в неделю — и вы уже снизите риск кариеса на 25%.

Уточнения

Ка́риес (лат caries "гниение") — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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