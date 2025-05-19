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Не просто грусть, а предсмертный звон нейронов: опасная сторона апатии, о которой молчат

2:59
Здоровье

Представьте, что вы просыпаетесь утром… и вам безразлично, что за день за окном. Не хочется читать, не тянет к людям, даже любимое хобби больше не вызывает отклика. Кажется, что это просто усталость или возраст. Но что, если такое равнодушие — тревожный сигнал мозга?

Грустная женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грустная женщина

Исследование, проведённое в Калифорнийском университете, выявило пугающую закономерность: у пожилых людей, потерявших интерес к жизни, риск деменции вырастает почти в два раза. И это не просто гипотеза.

9 лет наблюдений: кого коснулась тишина

В масштабном эксперименте приняли участие две тысячи человек в возрасте от 70 до 79 лет. В начале исследования никто из них не испытывал когнитивных проблем — память и мышление были в порядке.

Однако в течение девяти лет стало очевидно: те, кто погрузился в апатию и потерял интерес к окружающему миру, на 80% чаще сталкивались с развитием деменции. Более того, чем глубже была эта внутренняя отстранённость, тем выше оказывался риск.

Что такое апатия на самом деле

Это не просто усталость или "лень". В состоянии апатии человеку становится безразлично всё: новости, планы, близкие. Он теряет волю к действию, желание радоваться и даже элементарно двигаться вперёд.

Такое состояние может быть следствием:

  • черепно-мозговых травм,

  • побочных эффектов от некоторых лекарств (в том числе антидепрессантов),

  • или проявлением психических расстройств, включая шизофрению.

Но и как самостоятельный симптом, апатия у пожилых людей способна буквально разрушать мозг.

Почему это важно

Результаты исследования подтверждают: апатия — не просто эмоция, а биомаркер, который способен предсказать будущее состояние мозга.

Это значит, что важна не только физическая активность в пожилом возрасте, но и душевная вовлечённость — в дела, в общение, в жизнь.

Не только апатия: что ещё ускоряет старение мозга

Учёные также напомнили: риск деменции повышают и другие привычные факторы:

  • хронический стресс,

  • злоупотребление алкоголем,

  • сахарный диабет,

  • тяжёлые болезни,

  • малоподвижный образ жизни.

Каждый из них по отдельности не фатален. Но в комплексе с апатией — может стать триггером для стремительной деградации когнитивных функций.

3 интересных факта по теме

  1. Чтение и настольные игры снижают риск деменции почти на 30% — особенно если это сопровождается живым интересом.

  2. Люди, у которых есть чёткая цель в жизни, реже сталкиваются с болезнью Альцгеймера.

  3. Смена обстановки, пусть даже краткая поездка или новая хобби-группа, оказывает на мозг эффект "перезагрузки" и снижает уровень апатии.

Уточнения

Апа́тия (др.-греч. ἀ- "без" + πάθος "страсть, волнение, возбуждение") — симптом, выражающийся в безразличии, безучастности, в отрешённом отношении к происходящему вокруг, в отсутствии стремления к какой-либо деятельности, отсутствии отрицательного и положительного отношения к действительности, отсутствии внешних эмоциональных проявлений.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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