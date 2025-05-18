Прыщи исчезают, как по щелчку: пчёлы случайно раскрыли секрет, о котором молчали аптекари

2:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Казалось бы, что ещё можно открыть в привычном мире пчелиных продуктов? Мёд — отличный антисептик, пчелиное маточное молочко — кладезь микроэлементов. Но теперь на авансцену выходит прополис. Не просто как народное средство, а как потенциальный медицинский препарат, способный заменить антибиотики в борьбе с акне.

Фото: Own work by Waugsberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пчёлы

Именно это выяснили учёные из Института INSERM в Марселе. Под руководством исследователя Жан-Мишеля Брунеля была изучена эффективность прополиса, собранного на двух участках в Руанде, в борьбе с бактерией Cutibacterium acnes, вызывающей воспаления кожи и прыщи.

Как это работает

Прополис — это смолистое вещество, которое пчёлы получают, собирая растительные смолы и обрабатывая их своими ферментами. Получившаяся субстанция — настоящий биохимический коктейль. В ходе экспериментов французские учёные выделили из прополиса ключевую молекулу: 2,4-Di-tert-butylphenol.

Её ввели лабораторному животному — и вот что произошло:

воспаление кожи значительно уменьшилось,

высыпания исчезли практически полностью.

Это подтвердило не просто антимикробные свойства, но и противовоспалительное действие соединения.

Первые пациенты уже почувствовали эффект

Некоторые добровольцы согласились протестировать крем на основе руандийского прополиса. Результат оказался весьма обнадёживающим: уже через несколько дней отмечено заметное снижение выраженности акне.

"У пациентов, получивших крем с прополисом, зафиксировано уменьшение воспаления и количества прыщей за короткий срок", — отметил Жан-Мишель Брунель в журнале INSERM.

Почему это важно

Сегодня антибиотики — основной способ борьбы с акне средней тяжести. Но длительное их применение приводит к устойчивости у бактерий — по данным европейских исследований, в 60-92 % случаев. Это делает поиск альтернатив крайне актуальным.

Теперь дело за фармацевтическими компаниями. Если кто-то возьмётся за клинические испытания, миру может быть представлен новый, эффективный и натуральный способ борьбы с кожными проблемами.

Интересные факты о прополисе

Прополис известен человечеству с древности: египтяне использовали его для мумификации. В пчелиной семье прополис используется как "антисептик" — им пчёлы изолируют и дезинфицируют ульи. Прополис включает свыше 300 биоактивных компонентов, включая флавоноиды, эфирные масла и фенольные кислоты.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

