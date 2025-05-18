Прыщи исчезают, как по щелчку: пчёлы случайно раскрыли секрет, о котором молчали аптекари

Казалось бы, что ещё можно открыть в привычном мире пчелиных продуктов? Мёд — отличный антисептик, пчелиное маточное молочко — кладезь микроэлементов. Но теперь на авансцену выходит прополис. Не просто как народное средство, а как потенциальный медицинский препарат, способный заменить антибиотики в борьбе с акне.
Именно это выяснили учёные из Института INSERM в Марселе. Под руководством исследователя Жан-Мишеля Брунеля была изучена эффективность прополиса, собранного на двух участках в Руанде, в борьбе с бактерией Cutibacterium acnes, вызывающей воспаления кожи и прыщи.
Прополис — это смолистое вещество, которое пчёлы получают, собирая растительные смолы и обрабатывая их своими ферментами. Получившаяся субстанция — настоящий биохимический коктейль. В ходе экспериментов французские учёные выделили из прополиса ключевую молекулу: 2,4-Di-tert-butylphenol.
Её ввели лабораторному животному — и вот что произошло:
воспаление кожи значительно уменьшилось,
высыпания исчезли практически полностью.
Это подтвердило не просто антимикробные свойства, но и противовоспалительное действие соединения.
Некоторые добровольцы согласились протестировать крем на основе руандийского прополиса. Результат оказался весьма обнадёживающим: уже через несколько дней отмечено заметное снижение выраженности акне.
"У пациентов, получивших крем с прополисом, зафиксировано уменьшение воспаления и количества прыщей за короткий срок", — отметил Жан-Мишель Брунель в журнале INSERM.
Сегодня антибиотики — основной способ борьбы с акне средней тяжести. Но длительное их применение приводит к устойчивости у бактерий — по данным европейских исследований, в 60-92 % случаев. Это делает поиск альтернатив крайне актуальным.
Теперь дело за фармацевтическими компаниями. Если кто-то возьмётся за клинические испытания, миру может быть представлен новый, эффективный и натуральный способ борьбы с кожными проблемами.
Прополис известен человечеству с древности: египтяне использовали его для мумификации.
В пчелиной семье прополис используется как "антисептик" — им пчёлы изолируют и дезинфицируют ульи.
Прополис включает свыше 300 биоактивных компонентов, включая флавоноиды, эфирные масла и фенольные кислоты.
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