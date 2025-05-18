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Недорогой продукт из магазина, который защищает от вирусов и воспалений

2:40
Здоровье

Её часто недооценивают, считая "едой для диеты" или экзотикой для суши. А зря. Морская капуста — одна из самых доступных и недорогих суперполезных добавок в рацион. Она помогает укрепить иммунитет, поддерживает здоровье кишечника, улучшает состояние кожи и даже борется с хроническим воспалением.

морская капуста
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
морская капуста

Щит для иммунитета

Ламинария содержит бета-глюканы — полисахариды, которые усиливают реакцию организма на вирусы. Особенно полезна в сезон простуд: суп с водорослями или салат с морковью и луком могут стать достойной альтернативой аптечным иммуномодуляторам.

Защита от воспалений

В составе водоросли — фукоиданы, которые снижают уровень воспаления в организме. Это особенно важно при хронических болезнях суставов и сосудов. Они действуют как мягкие природные лекарства — без побочных эффектов.

Баланс для кишечника

Морская капуста работает как пребиотик: питает полезную микрофлору, стимулирует рост лакто- и бифидобактерий, улучшает пищеварение и помогает избавиться от токсинов. При умеренном употреблении снимает вздутие и тяжесть.

Крепкие кости и чистая кровь

Это один из лучших источников витамина К — он необходим для свёртывания крови и крепости костей. Особенно важен для пожилых: всего 100 г ламинарии покрывают суточную норму.

Стабильный сахар и энергия

Высокое содержание хрома помогает держать уровень глюкозы под контролем. Продукт особенно ценен при преддиабете и диабете 2 типа. Добавляйте в рагу или салаты — и вы забудете про резкие скачки энергии после еды.

Кожа и волосы скажут спасибо

Благодаря витаминам А, Е, а также селену и цинку, морская капуста помогает при сухости кожи, акне и выпадении волос. В косметологии её используют и наружно, и внутрь — в тандеме эффект только усиливается.

Как есть и не переборщить

Предпочтение лучше отдавать свежей или сушёной ламинарии — без уксуса и лишней соли. Сушёную нужно замачивать, а хранить — в холодильнике. Если вкус кажется слишком ярким, просто измельчите её в порошок и добавляйте в фарш или смузи.

При гиперфункции щитовидной железы и обострении гастрита лучше проконсультироваться с врачом. А в остальных случаях хватит 30-50 г в день, чтобы получить максимум пользы.

Уточнения

Ламина́рия (лат. Laminaria), или «морска́я капу́ста», — род морских водорослей из класса бурых водорослей. Многие виды ламинарии употребляются в пищу.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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