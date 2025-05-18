Эти привычные продукты ускоряют старение — особенно после 40

С возрастом наш метаболизм замедляется, и привычные продукты уже не так безобидны. Некоторые из них ускоряют старение, вредят коже, сосудам и даже мозгу. Чтобы дольше оставаться молодыми, стоит знать, от чего лучше отказаться — и чем заменить.
Даже если десерт сделан на финиках и сиропе агавы, он всё равно вреден. Сахар и его заменители вызывают гликирование — процесс, при котором молекулы сахара "сшиваются" с белками, разрушая коллаген и эластин. Результат — морщины, вялость кожи и высокий риск диабета.
Что выбрать вместо: яблоки, груши, ягоды — они вкусны и не вызывают скачков сахара в крови.
Стейки, шашлыки, котлеты — не лучшее решение для здоровья после 40. Избыток красного мяса повышает уровень мочевой кислоты и перегружает почки, а жарка увеличивает риск воспалений в сосудах.
Альтернатива: запечённая рыба, индейка, блюда из нута, чечевицы и тофу.
Маргарин, магазинные печеньки, пончики — всё это источники трансжиров. Они делают клеточные оболочки жёсткими, ухудшая питание тканей и провоцируя деменцию.
Лучше испеките дома: овсяное печенье с орехами и мёдом — вкусно и без вреда.
Алкоголь обезвоживает, разрушает печень и мешает усваивать витамины группы B, необходимые для памяти и нервов.
Допустимо: бокал вина — раз в месяц, не чаще.
Чипсы, солёная рыба, соусы и консервы перегружают сосуды. Избыток соли вызывает отёки, повышает давление и старит сердце.
Чем заменить: лимонный сок, пряности, сушёные овощи.
Добавьте в рацион больше антиоксидантов:
свежие овощи
зелёный чай
орехи
ягоды
Они защищают клетки от разрушения и замедляют процессы старения.
Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.
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