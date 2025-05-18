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Не клади это в суп: продукты, которые делают бульон токсичным

2:31
Здоровье

Суп — это вроде бы простое блюдо. Кажется, налил воды, закинул овощи, курочку, макарошки — и вот оно, тепло и уют. Но нет. Иногда кастрюля превращается в ловушку для здоровья. Особенно если добавить в неё "не те" продукты.

Суп "Писту"
Фото: commons.wikimedia.org by 120 / V. Mourre, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп "Писту"

Диетолог Изабель Смит объясняет, что именно способно превратить тарелку супа в источник лишней соли, жиров и химии.

Консервы и томатная паста: соль в каждой ложке

Даже если хочется "по-быстрому", консервы — не лучший путь. В банке с фасолью или кукурузой может скрываться до половины дневной нормы соли. А в томатной пасте — ещё и сахар.

Выход: выбирайте замороженные или свежие овощи и используйте натуральные томаты, лучше всего — протёртые без добавок.

Колбаса и сыр: не вкус, а глутамат

Эти продукты в супах часто "для вкуса". Но в реальности добавляют лишь глутамат натрия — усилитель, который портит здоровье.

Регулярное потребление может быть связано с риском язвы, диабета и даже болезней мозга, таких как Альцгеймер.

Макароны: плотненько, но бесполезно

Макароны делают суп сытным — но в основном за счёт углеводов. Ценной пользы немного, калорий — много.

Лучше добавить перловку, булгур, чечевицу или киноа. Эти крупы — и белок, и клетчатка.

Бульонные кубики: цвет и вкус из пробирки

Они дают "тот самый" аромат — но вместе с ним приходят глутамат, красители и стабилизаторы. Это не суп, а химический коктейль.

Готовьте бульон сами: на курице, моркови, сельдерее и луке. Натуральный вкус — без сюрпризов.

Сливки: уют с калорийной подложкой

Да, сливочный суп — это вкусно. Но с ним приходит и жир. Особенно если суп уже с мясом или картошкой — это просто перебор.

Альтернатива: овощное пюре или капля кокосового молока, если хочется кремовой текстуры без лишнего.

3 интересных факта о супах:

  1. Суп — один из лучших способов восполнить жидкость в холодное время года, особенно при добавлении овощей.

  2. Домашний куриный бульон содержит аминокислоты, поддерживающие иммунитет.

  3. Тёплый суп перед сном помогает расслабиться и улучшает качество сна — особенно если он лёгкий и без острых специй.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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