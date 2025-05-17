3 освежающих напитка, которые к лету помогут повысить ваш иммунитет

Наступила теплая погода, это значит, что лето уже не за горами. Вместо того, чтобы тянуться к типичным фаворитам среди охлаждающих напитков, можно сделать сильный ход. Более полезные варианты напитков не только такие же вкусные, но полезны для иммунитета.
Эксперт по сокам поделился с нами тремя напитками, которые стоит попробовать этим летом, чтобы оставаться энергичными и свежими, одновременно повышая свой иммунитет.
Конопляное и кешью молоко являются прекрасными источниками цинка. Цинк играет важную роль в иммунной функции, поскольку он помогает в развитии клеток, которые борются с инфекцией.
Эксперт говорит: "Оба эти вида молока богаты растительными белками и полезными жирными кислотами, которые помогут вашей коже, сердцу и здоровью мозга".
Включите конопляное молоко или молоко кешью в свой ежедневный рацион, заменив любое из этих двух видов молока в любое время, когда вы обычно используете коровье молоко. Размешайте его в своем иммуностимулирующем зеленом чае, добавьте его в хлопья или просто насладитесь прохладным, освежающим стаканом. Этот сливочный, холодный напиток не только сохранит вас свежим этим летом, но и повысит иммунитет.
Если вы любите освежающий стакан холодного чая в жаркий летний день или уютную чашку горячего чая перед сном, то вы будете в восторге, узнав, что чай — в частности, лимонно-имбирный чай — является естественным иммуностимулятором.
Он не только содержит антиоксиданты, которые борются с воспалением, но и является отличным источником витамина С, который помогает укрепить вашу иммунную систему.
Имбирь, в частности, помогает иммунитету и также отлично подходит для повышения эффективности вашей пищеварительной системы.
Эксперт Ричард говорит: "Аналогично, зеленый чай содержит одну из самых высоких концентраций антиоксидантов, укрепляющих иммунитет. Просто убедитесь, что вы не употребляете сахар, чтобы не свести на нет пользу для здоровья".
Почти ничто не сравнится с восстанавливающим ощущением свежего фруктового сока теплым летним утром. Например, цитрусовые соки содержат витамин С, жизненно важный участник защиты клеток от вредных патогенов.
Вот почему обычно принимают таблетки витамина С в качестве профилактической меры, когда вы начинаете чувствовать першение в горле или у вас легкая простуда.
Еще один фрукт, богатый витамином С, — это арбуз. Витамин С, витамин А, магний и аргинин — все это питательные вещества, которые естественным образом содержатся в арбузе и помогают поддерживать здоровую иммунную систему.
Если вам интересно вкусное летнее лакомство, эксперт вам попробовать смешать арбуз среднего размера, горсть листьев мяты и половину лайма.
Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
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