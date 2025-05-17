3 освежающих напитка, которые к лету помогут повысить ваш иммунитет

Наступила теплая погода, это значит, что лето уже не за горами. Вместо того, чтобы тянуться к типичным фаворитам среди охлаждающих напитков, можно сделать сильный ход. Более полезные варианты напитков не только такие же вкусные, но полезны для иммунитета.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мохито

Эксперт по сокам поделился с нами тремя напитками, которые стоит попробовать этим летом, чтобы оставаться энергичными и свежими, одновременно повышая свой иммунитет.

Конопляное и кешью молоко

Конопляное и кешью молоко являются прекрасными источниками цинка. Цинк играет важную роль в иммунной функции, поскольку он помогает в развитии клеток, которые борются с инфекцией.

Эксперт говорит: "Оба эти вида молока богаты растительными белками и полезными жирными кислотами, которые помогут вашей коже, сердцу и здоровью мозга".

Включите конопляное молоко или молоко кешью в свой ежедневный рацион, заменив любое из этих двух видов молока в любое время, когда вы обычно используете коровье молоко. Размешайте его в своем иммуностимулирующем зеленом чае, добавьте его в хлопья или просто насладитесь прохладным, освежающим стаканом. Этот сливочный, холодный напиток не только сохранит вас свежим этим летом, но и повысит иммунитет.

Лимонно-имбирный чай

Если вы любите освежающий стакан холодного чая в жаркий летний день или уютную чашку горячего чая перед сном, то вы будете в восторге, узнав, что чай — в частности, лимонно-имбирный чай — является естественным иммуностимулятором.

Он не только содержит антиоксиданты, которые борются с воспалением, но и является отличным источником витамина С, который помогает укрепить вашу иммунную систему.

Имбирь, в частности, помогает иммунитету и также отлично подходит для повышения эффективности вашей пищеварительной системы.

Эксперт Ричард говорит: "Аналогично, зеленый чай содержит одну из самых высоких концентраций антиоксидантов, укрепляющих иммунитет. Просто убедитесь, что вы не употребляете сахар, чтобы не свести на нет пользу для здоровья".

Смешанный фруктовый сок

Почти ничто не сравнится с восстанавливающим ощущением свежего фруктового сока теплым летним утром. Например, цитрусовые соки содержат витамин С, жизненно важный участник защиты клеток от вредных патогенов.

Вот почему обычно принимают таблетки витамина С в качестве профилактической меры, когда вы начинаете чувствовать першение в горле или у вас легкая простуда.

Еще один фрукт, богатый витамином С, — это арбуз. Витамин С, витамин А, магний и аргинин — все это питательные вещества, которые естественным образом содержатся в арбузе и помогают поддерживать здоровую иммунную систему.

Если вам интересно вкусное летнее лакомство, эксперт вам попробовать смешать арбуз среднего размера, горсть листьев мяты и половину лайма.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

