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Без сахара, но с сюрпризом: какие надписи на упаковках обманывают чаще всего

3:29
Здоровье

На полках всё красиво: "фитнес", "без сахара", "100% натуральный". Но за этими словами часто прячется то, от чего организм страдает втихаря. Сахар, ароматизаторы, стабилизаторы — и всё это под видом заботы о здоровье.

Отдел здорового питания в супермаркете
Фото: commons.wikimedia.org by Ostdem, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Отдел здорового питания в супермаркете

Разбираемся, как производители играют на доверии и чем на самом деле лучше заменить "полезные" продукты из рекламы.

1. Фитнес-батончики: сладкий обман с гантелей на упаковке

Их продают как "здоровый перекус" для активных. Но часто внутри — сахар, глюкозный сироп и вспененный рис. В результате уровень сахара в крови скачет, а чувство голода возвращается через 30 минут.

Чем заменить: сделайте домашнюю смесь из орехов, сухофруктов и семян. Натурально, питательно и без обмана.

2. Обезжиренные йогурты и творожки: жир убрали, сахар добавили

Обезжиренное ≠ полезное. Чтобы вернуть вкус, туда подсыпают сахар, крахмал, ароматизаторы. Результат: вздутие, скачки глюкозы, сбитый обмен веществ.

Что лучше: берите натуральный йогурт или творог нормальной жирности и добавляйте свежие ягоды или кусочки яблока.

3. "Натуральные" соки и смузи: витамины ушли, фруктоза осталась

На этикетке всё красиво, но внутри — жидкость без клетчатки и с ударной дозой сахара. Фруктоза бьёт по печени, а пользы — как от газировки.

Альтернатива: готовьте смузи дома из зелени, овощей и несладких ягод.

4. Цельнозерновые хлопья: сахарный камуфляж с "зерном"

Маркетинг кричит: "цельное зерно!". Но в составе — сахар, патока, ароматизаторы и текстурированные хлопья из муки.

Выход: обычная овсянка. Просто залейте кипятком, добавьте фрукты и ложку мёда — и будет и вкусно, и полезно.

5. Растительное молоко: модно, но с подвохом

На пачке — миндаль, овёс, кокос. Внутри — стабилизаторы, сахар и почти ноль питательной ценности. Особенно, если это дешёвые бренды.

Решение: если переносимость нормальная — пейте обычное молоко. Или делайте растительное сами — из овса и воды.

6. Безглютеновая ловушка: не для всех

"Без глютена" звучит будто спасение. Но если нет целиакии — пользы ноль. А вред есть: такие продукты часто жирнее и беднее по составу.

Правда: организму нужен не лейбл, а баланс. Безглютеновое ≠ здоровое.

Главное правило: ешь как бабушка

Чем проще продукт — тем меньше в нём обмана. Крупы, сезонные овощи, яйца, кисломолочка. Без глянца и слоганов — но с настоящей пользой.

Микс из этикеток, обещаний и сахара — это не забота. Это бизнес. А здоровье — уже твоя работа.

3 интересных факта:

  1. Фруктоза из сока усваивается печенью и при избытке превращается в жир, а не в энергию.

  2. Сахар в батончике часто прячется под названиями: сироп, мальтодекстрин, инвертный сахар.

  3. Обезжиренные продукты могут содержать больше калорий, чем обычные — из-за добавок и усилителей вкуса.

Уточнения

Здоро́вый о́браз жи́зни (ЗОЖ) — образ жизни человека, помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими факторами риска.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
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