На вид чисто, а по факту — зоопарк микробов: когда мыть руки обязательно

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый день, не замечая, мы вступаем в войну. Враг невидим, но он всегда рядом — на дверных ручках, поручнях в транспорте, смартфонах и деньгах. И всё это — на наших ладонях. Достаточно случайного прикосновения к лицу — и путь для вирусов открыт.

Фото: Freepik Мытье рук

А ведь у нас в руках есть простейшее оружие. И это не антисептик с экстрактом лаванды, а обычная вода с мылом.

Когда руки — зона риска

Грязные руки — не просто неприятно, это настоящая биологическая угроза. Вот в каких ситуациях они становятся рассадником бактерий и вирусов:

После туалета - это уже классика. Но всё равно многие забывают, что каждый визит превращает кожу в бактериальную площадку.

Замена подгузников или уход за питомцами - невидимые гости остаются даже при аккуратности.

Чихание и кашель - и вот ладони уже в вирусах, даже если симптомов болезни нет.

Работа с землёй или отходами - дело не только в грязи. Химикаты тоже опасны и требуют срочной очистки кожи.

Поездки в транспорте, походы в магазины - считай, что каждый поручень в метро прошёл через сотни рук.

Разделка сырого мяса - особенно курицы. Сальмонелла — не та, с кем хочется спорить.

Перед и после еды - да-да, даже если ел один. Остатки пищи — рай для микробов.

Уход за больными - двойная ответственность. Защититься нужно и до, и после контакта.

Обработка ран - тут вообще нельзя на глазок. Любая мелочь на пальцах может вызвать воспаление.

Ношение линз - малейшая частица с кожи на линзе — и глаз воспалён.

Простое правило, которое спасает

Мыло, пена и 20 секунд. Этого достаточно, чтобы смыть до 90% всех микробов. Всё, что нужно — сделать это привычкой. Потому что иногда банальный поход в ванную может оказаться эффективнее самых дорогих таблеток.

3 интересных факта о гигиене рук:

Человеческие ладони содержат до 1 500 видов бактерий, и у каждого человека — уникальный "набор". Тёплая вода не эффективнее холодной. Главное — мыло и длительность мытья. Руки трогают лицо в среднем 23 раза в час - большинство из них мы даже не замечаем.

Уточнения

Гигие́на (от греч. ὑγίεια - "здоровье", ὑγιεινός - "здоровый"; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни, изучающая влияние факторов окружающей среды на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни, разрабатывающий нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на оздоровление населённых мест, условий жизни и деятельности людей.

