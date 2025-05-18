Проблемы с кожей и животом? Эта "пищеварительная губка" убирает и прыщи, и вздутие

2:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В мире суперфудов есть свои тихие герои — не такие модные, как спирулина, и не такие фотогеничные, как чиа. Один из них — псиллиум. Он незаметен, скромен, но делает для здоровья больше, чем целая полка с пробиотиками. Особенно — для кишечника и кожи.

Фото: Designed by Freepik by stockking is licensed under Public domian Клетчатка

Что такое псиллиум и откуда он взялся

Псиллиум — это шелуха семян подорожника блошного (Plantago psyllium). Его родина — Ближний Восток и Азия, а в народной медицине его знали ещё задолго до появления фитнес-блогеров и моды на ЗОЖ.

Маленькие коричневые семена, похожие на кунжут, содержат почти 70% растворимой клетчатки - и это их суперсила.

Волшебная "метла" для кишечника

Псиллиум работает как деликатная чистка изнутри. Смешавшись с водой, он превращается в гелеобразную массу, которая буквально выметает всё лишнее из кишечника, регулирует стул и успокаивает слизистую. Это особенно важно при синдроме раздражённого кишечника, запорах и даже при диарее — он действует в обе стороны, нормализуя перистальтику.

Полезен не только для живота

У псиллиума есть ещё один бонус — он насыщает и снижает аппетит. Гель из семян разбухает в желудке и даёт длительное ощущение сытости. При этом уровень сахара в крови остаётся стабильным, без резких скачков — это особенно ценно для людей с инсулинорезистентностью и диабетом 2 типа.

А ещё - это средство для кожи

Да-да, псиллиум — это не только про кишечник. Из него можно сделать натуральный гель для лица и тела. Слизь из семян мягко успокаивает раздражения, снимает воспаления, помогает при псориазе, акне, солнечных ожогах и даже просто сухой коже.

Как сделать гель:

Залейте 1-2 ч. л. семян 100 мл тёплой воды.

Подождите 20-30 минут, пока образуется густой гель.

Процедите через марлю и используйте как маску или лёгкий увлажняющий гель.

Как употреблять псиллиум внутрь

Самый простой способ — развести 1-2 ч. л. в стакане тёплой воды, подождать несколько минут и выпить. Можно добавить в смузи, йогурт или кашу. У него почти нет вкуса, так что он не испортит ваше блюдо, а только добавит ему пользы.

3 интересных факта о псиллиуме:

Псиллиум действует мягче, чем лён, и не требует варки или перемалывания — просто залей водой и всё. Он улучшает микробиоту кишечника, помогая полезным бактериям расти и работать эффективнее. Эти семена часто используют в веганской выпечке - они заменяют яйца, благодаря своей гелеобразной структуре.

Уточнения

Подорожник песчаный или Подорожник шероховатый (лат. Plantágo arenária) — растение семейства Подорожниковые, вид рода Подорожник.

