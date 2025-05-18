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Маленькая, тёмная, коварная: родинка, которая может всё изменить

1:41
Здоровье

Родинки — привычное дело: у кого-то их десятки, у кого-то — всего пара. Обычно это доброкачественные образования, и большинство из них не представляют угрозы. Но что, если одна из них начинает меняться?

Девушка с родинкой
Фото: https://www.freepik.com
Девушка с родинкой

Меланома — одна из самых агрессивных форм рака кожи — может развиться именно из родинки. Особенно если она часто подвергалась травмам, ожогам или воздействию солнца.

Вот на что стоит обратить внимание:

  • Асимметрия: одна половина не похожа на другую.
  • Края: размытые, зазубренные, как будто "расползаются".
  • Цвет: неравномерный, с вкраплениями чёрного, красного, синего или белого.
  • Размер: превышает 6 мм и продолжает расти.
  • Поверхность: трещины, корочки, шелушение, выделения.
  • Ощущения: зуд, покалывание, жжение без видимой причины.

Если хотя бы один из этих признаков появился, стоит как можно скорее обратиться к врачу. Только специалист может определить, действительно ли есть опасность.

Кто в зоне риска

  • Любители солнца и соляриев
  • Люди со светлой кожей и множеством родинок
  • Те, у кого в семье были случаи меланомы
  • Люди с ослабленным иммунитетом или гормональными изменениями

Как защититься?

  • Избегайте солнца с 10 до 16 часов
  • Используйте SPF 30+ каждый день
  • Не травмируйте родинки
  • Проверяйте кожу ежемесячно
  • Проходите дерматоскопию хотя бы раз в год

Ранняя диагностика может спасти жизнь. Лучше один лишний визит к врачу, чем один пропущенный симптом.

Уточнения

Ро́динки (также невусы от лат. naevus — родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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