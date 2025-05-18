Маленькая, тёмная, коварная: родинка, которая может всё изменить

Родинки — привычное дело: у кого-то их десятки, у кого-то — всего пара. Обычно это доброкачественные образования, и большинство из них не представляют угрозы. Но что, если одна из них начинает меняться?
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Девушка с родинкой
Меланома — одна из самых агрессивных форм рака кожи — может развиться именно из родинки. Особенно если она часто подвергалась травмам, ожогам или воздействию солнца.
Вот на что стоит обратить внимание:
Асимметрия: одна половина не похожа на другую.
Края: размытые, зазубренные, как будто "расползаются".
Цвет: неравномерный, с вкраплениями чёрного, красного, синего или белого.
Ощущения: зуд, покалывание, жжение без видимой причины.
Если хотя бы один из этих признаков появился, стоит как можно скорее обратиться к врачу. Только специалист может определить, действительно ли есть опасность.
Кто в зоне риска
Любители солнца и соляриев
Люди со светлой кожей и множеством родинок
Те, у кого в семье были случаи меланомы
Люди с ослабленным иммунитетом или гормональными изменениями
Как защититься?
Избегайте солнца с 10 до 16 часов
Используйте SPF 30+ каждый день
Не травмируйте родинки
Проверяйте кожу ежемесячно
Проходите дерматоскопию хотя бы раз в год
Ранняя диагностика может спасти жизнь. Лучше один лишний визит к врачу, чем один пропущенный симптом.
Уточнения
Ро́динки (также невусы от лат. naevus — родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.