Маленькая, тёмная, коварная: родинка, которая может всё изменить

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Родинки — привычное дело: у кого-то их десятки, у кого-то — всего пара. Обычно это доброкачественные образования, и большинство из них не представляют угрозы. Но что, если одна из них начинает меняться?

Фото: https://www.freepik.com Девушка с родинкой

Меланома — одна из самых агрессивных форм рака кожи — может развиться именно из родинки. Особенно если она часто подвергалась травмам, ожогам или воздействию солнца.

Вот на что стоит обратить внимание:

Асимметрия: одна половина не похожа на другую.

Края: размытые, зазубренные, как будто "расползаются".

Цвет: неравномерный, с вкраплениями чёрного, красного, синего или белого.

Размер: превышает 6 мм и продолжает расти.

Поверхность: трещины, корочки, шелушение, выделения.

Ощущения: зуд, покалывание, жжение без видимой причины.

Если хотя бы один из этих признаков появился, стоит как можно скорее обратиться к врачу. Только специалист может определить, действительно ли есть опасность.

Кто в зоне риска

Любители солнца и соляриев

Люди со светлой кожей и множеством родинок

Те, у кого в семье были случаи меланомы

Люди с ослабленным иммунитетом или гормональными изменениями

Как защититься?

Избегайте солнца с 10 до 16 часов

Используйте SPF 30+ каждый день

Не травмируйте родинки

Проверяйте кожу ежемесячно

Проходите дерматоскопию хотя бы раз в год

Ранняя диагностика может спасти жизнь. Лучше один лишний визит к врачу, чем один пропущенный симптом.

Уточнения

Ро́динки (также невусы от лат. naevus — родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.

