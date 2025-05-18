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Следующий вирус не будет ждать: грипп уже учится убивать лучше, чем COVID

Здоровье

Пока мир отвлёкся на войны, экономику и политические игры, вирус гриппа медленно собирает свои силы. И если история нас чему-то учит — следующая пандемия гриппа может оказаться куда страшнее COVID-19.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Возвращение 1918-го

Сегодняшняя ситуация пугающе напоминает события столетней давности. Тогда, в 1918 году, на фоне недоверия к властям, нехватки медиков и хаоса в системе здравоохранения разразилась пандемия, унёсшая до 50 миллионов жизней. Современная медицина ушла далеко вперёд, но старые ошибки возвращаются: дезинформация, срывы в мониторинге и размытые официальные рекомендации.

Птичий грипп H5N1 активно циркулирует среди домашней птицы и крупного рогатого скота, уже заражая работников ферм. При этом наблюдение за вирусом ослабло — в США были уволены сотрудники, координирующие борьбу с эпидемией. Существующие вакцины ещё не одобрены, мРНК-препараты потребуют месяцев на разработку, а эффективность Тамифлю вызывает сомнения даже против обычного гриппа.

Угроза изнутри

Грипп опасен тем, что умеет меняться. Один несчастный случай — и вирус из птицы, смешавшись с человеческим, может стать и смертельным, и невероятно заразным. И тогда повторится сценарий: больницы переполнены, маски в дефиците, контакты отследить невозможно, а вирус уже летит по миру коммерческими рейсами.

"Это было короткое, но очень энергичное мероприятие", — писал историк Джон Барри о пандемии 1918 года.

Но в XXI веке у нас есть шанс сделать его длинным — и разрушительным.

Что можно сделать уже сейчас

  • Усилить эпиднадзор;
  • стабильно пополнять запасы масок и средств защиты;
  • честно и понятно говорить с обществом о рисках;
  • обновить рекомендации по воздушно-капельной передаче;
  • готовить больницы к перегрузкам заранее.

Следующая пандемия — вопрос времени, а не возможности. И когда она начнётся, будет слишком поздно вспоминать, что мы знали, но не сделали.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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