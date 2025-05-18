Тайна переписки раскрыта: отчим в гневе, подросток в панике — что предпринять?

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Ирина Медведева, детский психолог и главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда, в интервью с Pravda.Ru поделилась своим мнением о сложной ситуации, в которой оказался 17-летний подросток. Его отчим, вернувшись с полугодовой вахты, обнаружил переписку юноши с матерью, в которой тот негативно отзывался об отчиме. Это усугубило и без того напряжённые отношения между ними. Подросток теперь боится даже смотреть отчиму в глаза из-за этой переписки.

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Психолог уверена, что в такой ситуации важно, чтобы подросток проявил мужество и ответственность. Ему следует признать свою ошибку и попросить прощения у отчима. Это не признак слабости, а проявление взрослости и готовности к конструктивному диалогу. Мужество заключается не в том, чтобы избегать конфликтов или говорить гадости за спиной, а в способности признать свою неправоту и извиниться.

"Если подросток уже почти мужчина, надо ему так сказать, поскольку он уже старшеклассник, если он хочет показать себя настоящим мужчиной другому настоящему мужчине, он должен попросить прощения. Потому что мужество заключается не в том, чтобы махать кулаками или говорить всякие грубости, да еще тайком к тому же в соцсетях, например, а в том, чтобы попросить прощение за это. Это главный совет, который надо дать", — сказала Ирина Медведева.

Если подросток сможет преодолеть свои обиды и попросить прощения, это может изменить их отношения в лучшую сторону, считает эксперт. Возможно, отчим тоже совершал ошибки, и их примирение поможет увидеть друг друга с новой стороны. Иногда негативные реакции людей друг на друга могут быть вызваны взаимным непониманием или недоверием. Прощение и искренний диалог могут помочь разрушить эти барьеры.

"Надо найти в себе мужество преодолеть какие-то старые обиды. Все равно мужество заключается в том, чтобы простить и попросить прощения, и помириться. И сразу станет легче. Окажется, что, может быть, в его отчиме гораздо больше хорошего, чем он думает. Потому что, может быть, что-то плохое в отчиме было реакцией на его дурное отношение. Так очень часто бывает. И вот мужественный человек должен в каком-то звене, сдержав слезу, разомкнуть", — добавила психолог.

Подростку важно помнить, что в сложные моменты жизни, такие как подготовка к ЕГЭ, ему особенно нужна поддержка близких. Прощение и примирение с отчимом могут стать первым шагом к созданию более тёплой и доверительной атмосферы в семье. Это поможет ему чувствовать себя увереннее и спокойнее в этот ответственный период.

Уточнения

Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью. По разным возрастным периодизациям, подростковый возраст наступает в 10—13 лет у девочек, в 11—13 лет у мальчиков и заканчивается в 15—18 и 16—18 лет соответственно.

