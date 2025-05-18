Взрослые игры: как подростку выжить после прочтения его переписки отчимом — советы психолога

3:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Философ и психолог Анна Кирьянова в беседе с Pravda.Ru прокомментировала следующую ситуацию: отчим уже взрослого подростка, которому 17 лет, вернулся домой с длительной полугодовой вахты. И на общем ноутбуке видит переписку этого парня с мамой, в которой парень плохо об отчиме отзывается. Если учесть, что отношения и раньше были не очень у отчима и пасынка, то теперь совсем как бы все очень остро. И парень теперь боится даже отчиму на глаза показываться из-за этой переписки. Как подростку вести себя в этой ситуации, у которого сейчас у него 11 класс, ЕГЭ, стресс, и ещё эта переписка, которую отчим прочитал.

Фото: unsplash.com by Courtney Recker, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Руки на клавиатуре

Анна советует не задавать вопросы о том, как вести себя подростку, который, несмотря на свои 17 лет, всё равно является ещё ребёнком, а сосредоточиться на том, кто из взрослых может помочь. Она подчёркивает, что ответственность за разрешение ситуации лежит на матери. Подросток оказался в сложном положении, и его нужно поддержать.

Философ также указывает на то, что ситуация не возникла сама по себе, а является следствием проблем в отношениях между взрослыми. Она рекомендует маме обратиться за помощью к специалисту по возрастной психологии, так как проблема может быть глубже, чем кажется на первый взгляд.

"Подросток и так оказался (он же ребёнок) правда, в двусмысленной ситуации. Подростки очень ранимы, хрупки, можно чего угодно, извините, ожидать, правда, они часто непредсказуемы. И здесь маме нужно обратиться к специалисту по возрастной психологии. Есть такие специалисты", — сказала Кирьянова.

Анна также отмечает, что в семье важно соблюдать личные границы и не читать чужие письма или переписку в интернете. Она подчёркивает, что подросток страдает от этой ситуации и не чувствует себя в безопасности.

"Обязательно нужно обратиться к специалисту, потому что ситуация, видимо, это верхушка айсберга. То есть, если бы отношения были нормальными между всеми членами семьи, эта ситуация вообще бы не возникла, правда? Приоритет — это интересы ребёнка, это обычный здравый смысл нам подсказывает. Не отношения между взрослыми, а ситуация с ребёнком. Страдает-то ребёнок в такой ситуации", — подчеркнула Кирьянова.

Если семья живёт в небольшом городе, где трудно найти специалиста, Анна рекомендует использовать онлайн-сервисы или обратиться в социальные службы. Она подчёркивает, что ситуация требует профессионального вмешательства, и никто не должен брать на себя ответственность за её разрешение.

Анна призналась, что не зная ситуацию изнутри, не может дать конкретных советов, но рекомендует маме полностью разобраться в ситуации и найти решение, которое будет лучшим для подростка. Она сравнивает эту ситуацию с медицинской проблемой, требующей профессиональной помощи.

Уточнения

Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью. По разным возрастным периодизациям, подростковый возраст наступает в 10—13 лет у девочек, в 11—13 лет у мальчиков и заканчивается в 15—18 и 16—18 лет соответственно.



О́тчим — неродной отец, мужчина в семье, муж своей супруги в отношении к её детям, оставшимся от предшествующего брака (в российском законодательстве термин используется, но не имеет определения).

