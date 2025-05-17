Вот что на самом деле запускает зачатие: внутри нас живёт тайный алгоритм

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы когда-либо задумывались, почему мужские половые железы расположены вне тела — у науки есть простой, но гениальный ответ: сперматозоиды не переносят жару. Для них комфортно ниже 34 °C. Но тогда логичный вопрос: как они вообще выживают внутри тела женщины, где температура — почти 38 °C?

Фото: https://www.flickr.com/photos/102642344@N02/10184003036 by Zappys Technology Solutions, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сперматозоиды

Ответ на этот парадокс дали учёные из Университета Вашингтона в Сент-Луисе. В их недавней публикации в Nature Communications говорится: температура — это триггер, запускающий в сперматозоиде нечто вроде финального "турборежима".

Температурный тумблер: как сперматозоиды включают форсаж

Всё дело в уникальном ионном канале CatSper, который присутствует исключительно у сперматозоидов млекопитающих. Как только сперматозоид оказывается в более тёплой среде женского организма, температура 38 °C активирует CatSper, и в клетку начинает поступать кальций.

"Состояние гиперактивности сперматозоида — ключ к успешному зачатию. Но до сих пор никто не понимал, как именно в этом участвует температура", - объясняет профессор биологии клетки и физиологии Полина Лишко (Polina Lishko), автор исследования.

Этот приток ионов запускает резкое изменение в поведении клетки: от расслабленного движения — к мощному вибрирующему "плаванию", напоминающему хлыст. Именно такой режим помогает сперматозоиду преодолеть защитные барьеры яйцеклетки и достичь цели.

Это больше, чем просто наука: что нам даёт это открытие

До недавнего времени считалось, что активация сперматозоида зависит от факторов вроде pH или прогестерона. Но теперь становится ясно: именно температура играет решающую роль.

Это открытие может повлиять не только на понимание фертильности, но и на разработку новых подходов в контрацепции - возможно, через регуляцию температурных реакций CatSper (аббревиатура от Cation Channel of Sperm (катионный канал сперматозоидов, специализированный ионный канал).

3 неожиданных факта о фертильности и температуре:

Горячие ванны и сауны снижают мужскую фертильность, потому что временно подавляют активность CatSper. У птиц и рептилий нет CatSper, и они используют другие, пока не до конца изученные механизмы. Даже кратковременное перегревание (например, из-за тесной одежды) может повлиять на движение сперматозоидов в течение нескольких дней.

Уточнения

Ферти́льность (лат. fertilis - "плодородный, плодовитый") — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство. Противоположно понятиям "бесплодие", "стерильность".

