Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без родословной, но с интеллектом: за что беспородных кошек уважают больше породистых
Никогда не бросайте это в компостную кучу — иначе ждите мышей и смрад
Прощай, целлюлит! Рецепт кофейного скраба, который превращает кожу в бархат
Польза телефонных разговоров для здоровья: введите эту практику в ежедневную рутину
Свет превращает металл в золото: необычный эффект нового материала
Забытые герои: самые недооценённые двигатели СССР
Секреты Кати Лель: контакт с пришельцами открыл в певице невероятные способности
Культ железной кастрюли: посуда из прошлого, которая пережила всё
Пчёлы облепили участок? Вот как отпугнуть их без вреда и химии

Вот что на самом деле запускает зачатие: внутри нас живёт тайный алгоритм

2:41
Здоровье

Если вы когда-либо задумывались, почему мужские половые железы расположены вне тела — у науки есть простой, но гениальный ответ: сперматозоиды не переносят жару. Для них комфортно ниже 34 °C. Но тогда логичный вопрос: как они вообще выживают внутри тела женщины, где температура — почти 38 °C?

Сперматозоиды
Фото: https://www.flickr.com/photos/102642344@N02/10184003036 by Zappys Technology Solutions, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сперматозоиды

Ответ на этот парадокс дали учёные из Университета Вашингтона в Сент-Луисе. В их недавней публикации в Nature Communications говорится: температура — это триггер, запускающий в сперматозоиде нечто вроде финального "турборежима".

Температурный тумблер: как сперматозоиды включают форсаж

Всё дело в уникальном ионном канале CatSper, который присутствует исключительно у сперматозоидов млекопитающих. Как только сперматозоид оказывается в более тёплой среде женского организма, температура 38 °C активирует CatSper, и в клетку начинает поступать кальций.

"Состояние гиперактивности сперматозоида — ключ к успешному зачатию. Но до сих пор никто не понимал, как именно в этом участвует температура", - объясняет профессор биологии клетки и физиологии Полина Лишко (Polina Lishko), автор исследования.

Этот приток ионов запускает резкое изменение в поведении клетки: от расслабленного движения — к мощному вибрирующему "плаванию", напоминающему хлыст. Именно такой режим помогает сперматозоиду преодолеть защитные барьеры яйцеклетки и достичь цели.

Это больше, чем просто наука: что нам даёт это открытие

До недавнего времени считалось, что активация сперматозоида зависит от факторов вроде pH или прогестерона. Но теперь становится ясно: именно температура играет решающую роль.

Это открытие может повлиять не только на понимание фертильности, но и на разработку новых подходов в контрацепции - возможно, через регуляцию температурных реакций CatSper (аббревиатура от Cation Channel of Sperm (катионный канал сперматозоидов, специализированный ионный канал).

3 неожиданных факта о фертильности и температуре:

  1. Горячие ванны и сауны снижают мужскую фертильность, потому что временно подавляют активность CatSper.

  2. У птиц и рептилий нет CatSper, и они используют другие, пока не до конца изученные механизмы.

  3. Даже кратковременное перегревание (например, из-за тесной одежды) может повлиять на движение сперматозоидов в течение нескольких дней.

Уточнения

Ферти́льность (лат. fertilis - "плодородный, плодовитый") — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство. Противоположно понятиям "бесплодие", "стерильность".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Сейчас читают
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Садоводство, цветоводство
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают Аудио 
Подсыпали золу — остались без урожая: главная ошибка на грядках
Садоводство, цветоводство
Подсыпали золу — остались без урожая: главная ошибка на грядках Аудио 
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее
Советы
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее Аудио 
Популярное
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино

Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?

Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Неофициальные пункты требований РФ: о каких новых условиях истерично кричит Запад Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Последние материалы
Культ железной кастрюли: посуда из прошлого, которая пережила всё
Вот что на самом деле запускает зачатие: внутри нас живёт тайный алгоритм
Пчёлы облепили участок? Вот как отпугнуть их без вреда и химии
Пушистая роскошь в вашей квартире: 10 кошек, которые смотрятся как из бутика
Масло уходит как вода из сита: почему двигатель выпивает литры, и что с этим делать
Фламинго, пещеры и долина шаров: чем Казахстан может затмить даже Исландию
Никакой магии — только простая подкормка для чеснока, который поражает размером
Время волшебства для пионов: 3 вещи, которые гарантируют их пышное цветение
Растяжка как у гимнастки вам гарантирована: выполняйте эти три простых упражнения с мячом
Телефоны вместо спутников: как гаджеты создали новую карту атмосферы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.