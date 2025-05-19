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Женское здоровье под прицелом: эти витамины – ваш щит от болезней и усталости

3:34
Здоровье

Потребности женского организма в витаминах и микроэлементах отличаются от мужских, и женщины часто сталкиваются с нехваткой этих веществ. Для поддержания здоровья, энергии и хорошего самочувствия важно понимать, какие витамины необходимы и из каких продуктов их можно получить.

Девушка в белом костюме
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в белом костюме

Витамин D: здоровье костей и иммунитет

Витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровья костей, помогая организму усваивать кальций. Недостаток этого витамина может привести к остеопорозу, особенно у женщин после менопаузы. Витамин D также укрепляет иммунную систему.

Естественный способ получить витамин D — это загар на солнце. Однако если погодные условия или образ жизни не позволяют этого, следует обратить внимание на пищевые источники. Хорошими источниками витамина D являются жирная рыба, такая как лосось и скумбрия, а также яичные желтки. Витамин D растворяется в жирах, поэтому жирные продукты особенно полезны для его усвоения, пишет bien.hu.

Витамин B12: здоровье нервной системы и крови

Витамин B12 необходим для нормального кроветворения и работы нервной системы. Вегетарианки и веганы часто страдают от его дефицита, так как он содержится в основном в продуктах животного происхождения.

Натуральные источники витамина B12 включают мясные продукты, рыбу, морепродукты и обогащенные продукты, такие как злаки и растительное молоко.

Фолиевая кислота: польза для беременных и здоровья в целом

Фолиевая кислота необходима для деления клеток и нормального развития плода у беременных. Ее недостаток может вызвать серьезные врожденные дефекты.

Природными источниками фолиевой кислоты являются зелень, такая как шпинат и брокколи, а также бобовые и цитрусовые. Регулярное употребление этих продуктов обеспечит организм достаточным количеством фолиевой кислоты.

Железо: источник силы и устойчивости

Дефицит железа — распространенная проблема, особенно у женщин в период менструации. Недостаток этого микроэлемента может привести к анемии, усталости и снижению работоспособности.

Богатыми источниками железа являются мясные продукты, такие как говядина и свинина, а также бобовые, чечевица и орехи. Продукты, содержащие витамин C, такие как цитрусовые и сладкий перец, помогают лучше усваивать железо.

Кальций: крепкие кости и зубы

Кальций необходим для здоровья костей, зубов и мышечной системы. Он также может облегчить симптомы предменструального синдрома.

Классические источники кальция — это молочные продукты, такие как молоко, сыр и йогурт. Если вы не переносите лактозу, можно рассмотреть альтернативные источники, такие как миндальное молоко, тофу и зеленые листовые овощи.

Для предотвращения дефицита витаминов и микроэлементов важно тщательно планировать рацион. Учитывайте разнообразие продуктов и при необходимости дополняйте их натуральными источниками. Это поможет поддерживать здоровье, энергию и хорошее самочувствие на протяжении всей жизни.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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