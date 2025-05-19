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Эмоциональный капкан: как распознать токсичные отношения и вырваться из замкнутого круга

3:09
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Токсичные отношения базируются на принуждении и манипуляциях, создавая замкнутый круг, в котором партнеры дополняют друг друга, играя на слабостях. Внешне может казаться, что все спокойно, но на самом деле внутри таких отношений часто скрывается напряжение, а партнеры не могут быть самими собой. Даже если они стремятся к тишине, ее они воспринимают как скуку и снова ищут того, с кем можно пережить эмоциональные всплески, как на американских горках. Об этом рассказала психолог Кристина Тищенко.

ссора
Фото: freepik.com by seventyfour, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ссора

Психолог объяснила, что часто мы долго не осознаем, что в отношениях происходит что-то разрушительное. Однако существуют определенные признаки, на которые стоит обратить внимание. Постоянная тревога, потеря контакта с собой, манипуляции и обесценивание со стороны партнера, чувство вины и усталости — все это указывает на нездоровые отношения, сообщает Газета.Ru.

Такие отношения не являются результатом глупости или наивности. Они связаны с детскими установками, когда нас учат терпеть и не воспринимать агрессию как опасность. Нас не учат распознавать психопатов и садистов в детстве, а учат жить с ними.

Психопаты и садисты часто используют манипулятивные тактики, чтобы подорвать вашу уверенность в себе. Такие отношения могут быть комплементарными, и даже при наличии жалоб оба партнера могут чувствовать себя комфортно. Однако это не означает, что такие отношения нормальны.

Токсичные отношения — это продолжение старой истории, и их можно завершить. Чтобы выйти из таких отношений, нужно признать, что вам больно и что эти отношения не являются любовью. Признание проблемы — это первый шаг к ее решению.

Важно задать себе вопросы: хорошо ли вам в этих отношениях? Зачем вы остаетесь с человеком, который не может вас понять? Как вы используете его и как он использует вас? Перестаньте ждать спасения, ведь вы не спасатель. Союз должен строиться на взаимности, а не на надеждах.

Оплачьте эти отношения. Даже плохие отношения требуют времени и усилий. Боль и гнев — это нормальные эмоции, которые нужно прожить. Не оставайтесь в изоляции, обратитесь к терапевту.

"Возвращайтесь к себе. Спрашивайте себя: "Что я чувствую? Чего я хочу? Что мне нужно?" Важно рискнуть жить хорошо. Вспомните, какая вы были до этих отношений, что вас искренне радовало, чем вы можете заменить эти негативные чувства", — сказала Тищенко.

Дайте себе время, чтобы вволю поплакать, и после этого займитесь работой, учебой или хобби, чтобы организм привык жить без эмоциональных качелей, добавила специалист.

Здоровые отношения не идеальны, они требуют зрелости. Начните с возвращения к себе и построения союза, в котором вы можете быть собой и расти.

Уточнения

Межли́чностные отноше́ния — это отношения между личностями, совокупность взаимодействий между двумя или более разумными людьми, преимущественно основанные на связях между членами общества.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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