Маргарин больше не враг? Вот как выбрать безопасный

Десятилетиями маргарин считался врагом здорового питания — и не без причин. Но современные технологии изменили многое. Сегодня этот продукт может быть вполне безопасным, если знать, на что обращать внимание.
Главная опасность маргарина — трансжиры, образующиеся при частичной гидрогенизации растительных масел. Они повышают "плохой" холестерин, увеличивают риск инфарктов и инсультов. Однако большинство современных производителей отказались от этой технологии.
Вместо неё всё чаще применяется переэтерификация — более щадящий метод, при котором структура жиров меняется без образования трансжиров. Такой маргарин уже не представляет серьёзной угрозы для здоровья.
Мягкий, в банке — как правило, безопаснее. В нём чаще используют современные жиры и добавляют витамины.
Твёрдый в брикете — чаще содержит гидрогенизированные масла. Их лучше избегать.
Обязательно читайте этикетку. Ключевые сигналы:
"частично гидрогенизированные жиры" или "трансжиры" — стоит отказаться;
"переэтерифицированные масла" — приемлемо.
Некоторые виды обогащают фитостеринами — они помогают снижать уровень холестерина и могут быть полезны людям с риском атеросклероза.
Кроме того, в выпечке маргарин нередко даёт нужную текстуру и не уступает маслу по технологическим свойствам.
Диетологи напоминают: не стоит полностью заменять сливочное масло на маргарин, даже если он безопасный. Лучшее решение — использовать продукт в умеренных количествах и сочетать его с другими источниками жиров.
Маргари́н (фр margarine < греч. margaros — перламутр) — эмульсионный жировой продукт с массовой долей жира не менее 20 %, состоящий из немодифицированных и (или) модифицированных растительных масел с (или без) животными жирами, с (или без) жирами рыб и морских млекопитающих, воды с добавлением или без добавления молока и (или) продуктов его переработки, пищевых добавок и других пищевых ингредиентов.
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