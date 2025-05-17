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Маргарин больше не враг? Вот как выбрать безопасный

Здоровье

Десятилетиями маргарин считался врагом здорового питания — и не без причин. Но современные технологии изменили многое. Сегодня этот продукт может быть вполне безопасным, если знать, на что обращать внимание.

Масло
Фото: commons.wikimedia.org by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Масло

От чего зависит польза или вред

Главная опасность маргарина — трансжиры, образующиеся при частичной гидрогенизации растительных масел. Они повышают "плохой" холестерин, увеличивают риск инфарктов и инсультов. Однако большинство современных производителей отказались от этой технологии.

Вместо неё всё чаще применяется переэтерификация — более щадящий метод, при котором структура жиров меняется без образования трансжиров. Такой маргарин уже не представляет серьёзной угрозы для здоровья.

Какой маргарин стоит выбрать

  • Мягкий, в банке — как правило, безопаснее. В нём чаще используют современные жиры и добавляют витамины.

  • Твёрдый в брикете — чаще содержит гидрогенизированные масла. Их лучше избегать.

Обязательно читайте этикетку. Ключевые сигналы:

  • "частично гидрогенизированные жиры" или "трансжиры" — стоит отказаться;

  • "переэтерифицированные масла" — приемлемо.

Когда маргарин может быть полезным

Некоторые виды обогащают фитостеринами — они помогают снижать уровень холестерина и могут быть полезны людям с риском атеросклероза.

Кроме того, в выпечке маргарин нередко даёт нужную текстуру и не уступает маслу по технологическим свойствам.

Главное — умеренность

Диетологи напоминают: не стоит полностью заменять сливочное масло на маргарин, даже если он безопасный. Лучшее решение — использовать продукт в умеренных количествах и сочетать его с другими источниками жиров.

Уточнения

Маргари́н (фр  margarine < греч. margaros — перламутр) — эмульсионный жировой продукт с массовой долей жира не менее 20 %, состоящий из немодифицированных и (или) модифицированных растительных масел с (или без) животными жирами, с (или без) жирами рыб и морских млекопитающих, воды с добавлением или без добавления молока и (или) продуктов его переработки, пищевых добавок и других пищевых ингредиентов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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