Добавка в чае, которую стоит опасаться: она вызывает аллергию и боли в животе

Чай — один из самых популярных напитков в мире, и кажется, что он априори полезен. Однако не всё так просто. Некоторые его виды могут нанести организму ощутимый вред, особенно если пить их регулярно.
Каждый день миллионы людей заваривают чашку чёрного чая с бергамотом, клубникой или лимоном. Именно такие напитки чаще всего содержат искусственные ароматизаторы и подсластители, которые несут реальную угрозу здоровью.
Что может быть в составе:
синтетические цитрусовые эссенции,
пестициды из обработанного сырья,
химические стабилизаторы запаха.
Даже редкое употребление ароматизированного чая может обернуться:
аллергией,
нарушениями пищеварения,
сбоями в гормональной системе.
Да, в нём действительно много антиоксидантов. Но и кофеина в крепком зелёном чае не меньше, чем в кофе. Если пить его без меры, могут появиться:
бессонница,
скачки давления,
сердечные нарушения.
Лучше всего — натуральный листовой чай без ароматизаторов. Обращайте внимание на состав, избегайте "аромата вишни" и других искусственных добавок. И не забывайте: даже самый полезный чай нужно пить в разумных количествах.
Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.
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