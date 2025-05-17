Добавка в чае, которую стоит опасаться: она вызывает аллергию и боли в животе

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай — один из самых популярных напитков в мире, и кажется, что он априори полезен. Однако не всё так просто. Некоторые его виды могут нанести организму ощутимый вред, особенно если пить их регулярно.

Фото: flickr.com by понафотки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зелёные чай

Самый коварный — ароматизированный чай

Каждый день миллионы людей заваривают чашку чёрного чая с бергамотом, клубникой или лимоном. Именно такие напитки чаще всего содержат искусственные ароматизаторы и подсластители, которые несут реальную угрозу здоровью.

Что может быть в составе:

синтетические цитрусовые эссенции,

пестициды из обработанного сырья,

химические стабилизаторы запаха.

Даже редкое употребление ароматизированного чая может обернуться:

аллергией,

нарушениями пищеварения,

сбоями в гормональной системе.

Осторожнее с крепким зелёным чаем

Да, в нём действительно много антиоксидантов. Но и кофеина в крепком зелёном чае не меньше, чем в кофе. Если пить его без меры, могут появиться:

бессонница,

скачки давления,

сердечные нарушения.

Что выбрать вместо

Лучше всего — натуральный листовой чай без ароматизаторов. Обращайте внимание на состав, избегайте "аромата вишни" и других искусственных добавок. И не забывайте: даже самый полезный чай нужно пить в разумных количествах.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.



