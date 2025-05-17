Добавка в чае, которую стоит опасаться: она вызывает аллергию и боли в животе

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1:26
Здоровье

Чай — один из самых популярных напитков в мире, и кажется, что он априори полезен. Однако не всё так просто. Некоторые его виды могут нанести организму ощутимый вред, особенно если пить их регулярно.

Зелёные чай
Фото: flickr.com by понафотки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Зелёные чай

Самый коварный — ароматизированный чай

Каждый день миллионы людей заваривают чашку чёрного чая с бергамотом, клубникой или лимоном. Именно такие напитки чаще всего содержат искусственные ароматизаторы и подсластители, которые несут реальную угрозу здоровью.

Что может быть в составе:

  • синтетические цитрусовые эссенции,

  • пестициды из обработанного сырья,

  • химические стабилизаторы запаха.

Даже редкое употребление ароматизированного чая может обернуться:

  • аллергией,

  • нарушениями пищеварения,

  • сбоями в гормональной системе.

Осторожнее с крепким зелёным чаем

Да, в нём действительно много антиоксидантов. Но и кофеина в крепком зелёном чае не меньше, чем в кофе. Если пить его без меры, могут появиться:

  • бессонница,

  • скачки давления,

  • сердечные нарушения.

Что выбрать вместо

Лучше всего — натуральный листовой чай без ароматизаторов. Обращайте внимание на состав, избегайте "аромата вишни" и других искусственных добавок. И не забывайте: даже самый полезный чай нужно пить в разумных количествах.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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