Этот враг прячется в вашей тарелке и добивает на работе: суставы сдаются первыми

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

500 миллионов человек страдают от изнуряющей болезни, которая часто начинается с… подъёма коробки на работе.

Фото: freepik боль в суставах

Скользкий путь к остеоартриту

Свежие данные, опубликованные в журнале Osteoarthritis and Cartilage, потрясли медицинское сообщество: учёные из Университета Сиднея изучили более 150 факторов риска, анализируя данные из 131 исследования, охватывающих период с 1988 по 2024 год.

Вывод прост, но тревожен: ожирение, травмы коленей и тяжёлые условия труда — главные враги здоровья суставов.

"Остеоартрит колена — не просто боль, это ведущая причина инвалидности в мире", - предупреждает профессор Кристина Абдель Шахид, одна из авторов исследования.

Вес тела как бомба замедленного действия

Речь идёт не только о генетике или возрасте. Учёные подчёркивают, что именно образ жизни становится критической точкой. Питание с обилием переработанных продуктов, лишние килограммы и малоподвижность провоцируют изменения в суставной ткани, которые невозможно игнорировать.

Интересный факт: женщины в два раза чаще сталкиваются с остеоартритом колена, чем мужчины.

Возраст, вопреки мифам, увеличивает риск только умеренно.

Снижение веса и переход на средиземноморскую диету могут сократить глобальный риск заболевания на целых 44%.

Работа как фактор риска: неочевидная угроза

Забудьте про возраст — ваша работа может подорвать здоровье коленей быстрее. Учёные указывают на:

регулярные тяжёлые физические нагрузки,

сменную работу,

подъем тяжестей.

Эти факторы влияют не меньше, чем ожирение или диета.

Что может спасти суставы

Исследователи считают, что решение лежит в массовом изменении пищевых привычек и доступе к знаниям. Средиземноморская диета, зелёный чай и цельнозерновой хлеб могут стать союзниками в битве за суставы.

Профилактика — ключ к здоровью: действовать нужно сейчас, а не ждать боли и скрипа при каждом шаге.

3 малоизвестных факта о здоровье суставов:

Регулярные прыжки (с умеренной нагрузкой) укрепляют коленные связки у пожилых. Сахар ускоряет воспаление в хрящевой ткани. В азиатских странах с высокой культурой чаепития — в разы меньше случаев остеоартрита.

Уточнения

Остеоартро́з (новолат. osteoarthrosis, от др.-греч. ὀστέον "кость" + ἄρθρον "сустав"), деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформирующий артроз - дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.

