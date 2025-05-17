Этот враг прячется в вашей тарелке и добивает на работе: суставы сдаются первыми

500 миллионов человек страдают от изнуряющей болезни, которая часто начинается с… подъёма коробки на работе.
Свежие данные, опубликованные в журнале Osteoarthritis and Cartilage, потрясли медицинское сообщество: учёные из Университета Сиднея изучили более 150 факторов риска, анализируя данные из 131 исследования, охватывающих период с 1988 по 2024 год.
Вывод прост, но тревожен: ожирение, травмы коленей и тяжёлые условия труда — главные враги здоровья суставов.
"Остеоартрит колена — не просто боль, это ведущая причина инвалидности в мире", - предупреждает профессор Кристина Абдель Шахид, одна из авторов исследования.
Речь идёт не только о генетике или возрасте. Учёные подчёркивают, что именно образ жизни становится критической точкой. Питание с обилием переработанных продуктов, лишние килограммы и малоподвижность провоцируют изменения в суставной ткани, которые невозможно игнорировать.
Интересный факт: женщины в два раза чаще сталкиваются с остеоартритом колена, чем мужчины.
Возраст, вопреки мифам, увеличивает риск только умеренно.
Снижение веса и переход на средиземноморскую диету могут сократить глобальный риск заболевания на целых 44%.
Забудьте про возраст — ваша работа может подорвать здоровье коленей быстрее. Учёные указывают на:
регулярные тяжёлые физические нагрузки,
сменную работу,
подъем тяжестей.
Эти факторы влияют не меньше, чем ожирение или диета.
Исследователи считают, что решение лежит в массовом изменении пищевых привычек и доступе к знаниям. Средиземноморская диета, зелёный чай и цельнозерновой хлеб могут стать союзниками в битве за суставы.
Профилактика — ключ к здоровью: действовать нужно сейчас, а не ждать боли и скрипа при каждом шаге.
Регулярные прыжки (с умеренной нагрузкой) укрепляют коленные связки у пожилых.
Сахар ускоряет воспаление в хрящевой ткани.
В азиатских странах с высокой культурой чаепития — в разы меньше случаев остеоартрита.
Остеоартро́з (новолат. osteoarthrosis, от др.-греч. ὀστέον "кость" + ἄρθρον "сустав"), деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформирующий артроз - дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.
Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?