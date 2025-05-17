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Этот враг прячется в вашей тарелке и добивает на работе: суставы сдаются первыми

2:38
Здоровье

500 миллионов человек страдают от изнуряющей болезни, которая часто начинается с… подъёма коробки на работе.

боль в суставах
Фото: freepik
боль в суставах

Скользкий путь к остеоартриту

Свежие данные, опубликованные в журнале Osteoarthritis and Cartilage, потрясли медицинское сообщество: учёные из Университета Сиднея изучили более 150 факторов риска, анализируя данные из 131 исследования, охватывающих период с 1988 по 2024 год.

Вывод прост, но тревожен: ожирение, травмы коленей и тяжёлые условия труда — главные враги здоровья суставов.

"Остеоартрит колена — не просто боль, это ведущая причина инвалидности в мире", - предупреждает профессор Кристина Абдель Шахид, одна из авторов исследования.

Вес тела как бомба замедленного действия

Речь идёт не только о генетике или возрасте. Учёные подчёркивают, что именно образ жизни становится критической точкой. Питание с обилием переработанных продуктов, лишние килограммы и малоподвижность провоцируют изменения в суставной ткани, которые невозможно игнорировать.

Интересный факт: женщины в два раза чаще сталкиваются с остеоартритом колена, чем мужчины.
Возраст, вопреки мифам, увеличивает риск только умеренно.
Снижение веса и переход на средиземноморскую диету могут сократить глобальный риск заболевания на целых 44%.

Работа как фактор риска: неочевидная угроза

Забудьте про возраст — ваша работа может подорвать здоровье коленей быстрее. Учёные указывают на:

  • регулярные тяжёлые физические нагрузки,

  • сменную работу,

  • подъем тяжестей.

Эти факторы влияют не меньше, чем ожирение или диета.

Что может спасти суставы

Исследователи считают, что решение лежит в массовом изменении пищевых привычек и доступе к знаниям. Средиземноморская диета, зелёный чай и цельнозерновой хлеб могут стать союзниками в битве за суставы.

Профилактика — ключ к здоровью: действовать нужно сейчас, а не ждать боли и скрипа при каждом шаге.

3 малоизвестных факта о здоровье суставов:

  1. Регулярные прыжки (с умеренной нагрузкой) укрепляют коленные связки у пожилых.

  2. Сахар ускоряет воспаление в хрящевой ткани.

  3. В азиатских странах с высокой культурой чаепития — в разы меньше случаев остеоартрита.

Уточнения

Остеоартро́з (новолат. osteoarthrosis, от др.-греч. ὀστέον "кость" + ἄρθρον "сустав"), деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформирующий артроз - дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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