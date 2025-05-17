Проснулся до рассвета — навредил своему мозгу: вся правда о продуктивности

2:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мода на утренние пробуждения, особенно в 5 утра, охватила мир самопомощи и продуктивности.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кровать

Клуб 5 утра" стал почти культовым — ему следуют известные личности вроде Тима Кука. Но так ли полезен этот образ жизни всем?

Доктор Baibing Chen из США уверенно разрушает популярный миф. Просыпаться затемно вовсе не означает, что вы станете продуктивнее.

"Ранние подъёмы не гарантируют успеха и здоровья. А слепое следование моде может навредить.", — предупреждает невролог Dr. Baibing Chen, известный как Dr. Bing.

По его словам, важнее не время подъема, а то, насколько качественно вы спите и насколько ваш режим соответствует биологическому ритму организма.

Хронотип — ключ к вашему режиму

Невролог подчёркивает: существует такое понятие, как хронотип - генетически заложенная предрасположенность к определённому режиму бодрствования и сна. Кто-то по своей природе "жаворонок", а кто-то — убеждённый "сова".

Если вы относитесь ко вторым, то попытка встать в 5 утра может привести к ухудшению:

концентрации внимания,

способности принимать решения,

состояния памяти.

Более того, вы можете лишиться фазы глубокого сна REM — именно в ней происходит обработка эмоций, формирование воспоминаний и подпитка креативности.

Легенды ночи: от Черчилля до Леди Гаги

Многие культовые фигуры были и остаются "совами". Леди Гага, Боб Дилан и Уинстон Черчилль активно работали по ночам. И это не мешало им быть выдающимися личностями.

В противоположность им, утренние типы, вроде Ким Кардашьян, чувствуют себя продуктивными именно на рассвете. Главное, как подчеркивает доктор, — понимать и уважать свои личные особенности, а не копировать чужие привычки.

Советы для правильного сна

Dr. Bing, ссылаясь на рекомендации британской NHS, утверждает: взрослым необходимы от 7 до 9 часов сна. Но не меньшее значение имеет качество сна и стабильность режима, сообщает "MedPulse".

Чтобы извлечь максимум пользы из ночного отдыха:

Подстраивайте распорядок под свой хронотип.

Следите за гигиеной сна.

Организуйте день так, чтобы интеллектуальная нагрузка приходилась на ваши "пиковые часы".

3 интересных факта о сне и продуктивности:

Альберт Эйнштейн спал по 10-12 часов в сутки и при этом оставался одним из самых продуктивных умов ХХ века. Согласно исследованиям, недостаток REM-сна увеличивает риск тревожных расстройств. В 2017 году исследование Harvard Business Review показало, что "совы" при гибком графике могут быть более креативными, чем "жаворонки".

Уточнения

Хронотип (от др.-греч. χρόνος "время") — индивидуальные, эволюционно выработанные и генетически предопределённые особенности суточных ритмов организма человека и других животных.

