Ученые из Южной Кореи разработали новый метод восстановления зрения без операций и лазерной коррекции.
Исследователи создали препарат, который состоит из антител, блокирующих белок prospero homeobox 1 (Prox1). Именно он и мешает регенерации нервов сетчатки глаза. Эксперименты на крысах показали, что эффект от блокировки сохранялся в течение шести месяцев и более.
Клинические испытания препарата на людях могут начаться уже в 2028 году. Это открытие может помочь в поддержании высокого качества жизни людей в пожилом возрасте.
На сегодняшний день, кстати, согласно данным ВОЗ, плохо видят более 2 млрд человек по всему миру.
Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.
Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?