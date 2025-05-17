Зрение появится после одной таблетки: как лазерная хирургия уходит в прошлое

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Ученые из Южной Кореи разработали новый метод восстановления зрения без операций и лазерной коррекции.

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Фото: freepik.com is licensed under public domain
Офтальмолог

Исследователи создали препарат, который состоит из антител, блокирующих белок prospero homeobox 1 (Prox1). Именно он и мешает регенерации нервов сетчатки глаза. Эксперименты на крысах показали, что эффект от блокировки сохранялся в течение шести месяцев и более.

Клинические испытания препарата на людях могут начаться уже в 2028 году. Это открытие может помочь в поддержании высокого качества жизни людей в пожилом возрасте.

На сегодняшний день, кстати, согласно данным ВОЗ, плохо видят более 2 млрд человек по всему миру.

Уточнения

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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