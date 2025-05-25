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Еда, которая разрушает волю: что на самом деле делают переработанные продукты

1:17
Здоровье

Финские учёные из Хельсинкского университета установили, что ультрапереработанная пища вредит не только фигуре, но и мозгу. Их исследование показало: регулярное употребление таких продуктов вызывает нарушения обмена веществ, способствует набору веса и усиливает воспаления в организме.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio
Девушка

Чем опасны переработанные продукты для мозга

Особенно тревожно то, что воспалительный процесс затрагивает области мозга, отвечающие за контроль над аппетитом и пищевым поведением. В результате возникает замкнутый круг: чем больше человек ест переработанных продуктов, тем сложнее ему отказаться от них. Так формируется пищевая зависимость.

Речь идёт о продуктах, прошедших несколько этапов промышленной обработки и содержащих большое количество добавок: стабилизаторов, ароматизаторов, усилителей вкуса. К ним относятся фастфуд, снеки, сладкие напитки, готовые соусы и полуфабрикаты.

По мнению исследователей, связь между питанием, воспалением и когнитивным здоровьем требует особого внимания. Отказ от ультрапереработанных продуктов может быть не только шагом к стройности, но и заботой о ясности ума.

Уточнения

Воспале́ние - это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс, возникающий в ответ на повреждение (alteratio) или действие патогенного раздражителя.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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