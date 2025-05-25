Печень страдает молча — а виноват продукт, который считают безопасным

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Алкоголь давно считается врагом печени, но, по словам доктора Эрика Берга, гораздо больший вред может нанести то, что мы часто не замечаем в составе — кукурузное масло.

Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Организм человека

Самая опасная еда для печени: и это не алкоголь

Этот продукт широко используется в пищевой промышленности и содержит большое количество омега-6 жирных кислот, которые при избытке провоцируют воспаления, повреждают сосуды и негативно влияют на кишечник. Для печени это особенно опасно: постоянное потребление кукурузного масла увеличивает риск фиброза и разрушения клеток.

Да, в кукурузном масле есть витамин E и фитостеролы, но их польза не перекрывает вред. Особое беспокойство вызывает и качество сырья: современное производство активно использует генетически модифицированную кукурузу, пестициды и даже нефтепродукты при обработке. Всё это остаётся в готовом масле и в конечных продуктах.

А ведь кукурузное масло - скрытый ингредиент во многих привычных вещах: чипсах, соусах, хлебобулочных изделиях и полуфабрикатах. Избегать его полностью сложно, но уменьшить количество в рационе — разумная мера, если вы заботитесь о печени.

Уточнения

Пе́чень - жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

