Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как мариновать шампиньоны для мангала, чтобы они были сочными
Лицо сбежало вниз? Есть метод, который тянет его обратно — надолго и без фокусов
Питьевая вода исчезает: скрытая угроза, которая коснется каждого
Груз 200: обстрел Одессы поставил крест на поставках западного вооружения
Зубы под открытым небом: как российские туристы стали свидетелями уникальной практики в Пакистане
Иностранный легион в кольце смерти: что обнаружили русские на Запорожском фронте
Граница на замке: военные раскрывают план по защите России от ВСУ
Ближний Восток горит: Турция запустила тайную операцию в Сирии
Депрессия и тревожность передаются через поцелуи?

Печень страдает молча — а виноват продукт, который считают безопасным

1:20
Здоровье

Алкоголь давно считается врагом печени, но, по словам доктора Эрика Берга, гораздо больший вред может нанести то, что мы часто не замечаем в составе — кукурузное масло.

Организм человека
Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Организм человека

Самая опасная еда для печени: и это не алкоголь

Этот продукт широко используется в пищевой промышленности и содержит большое количество омега-6 жирных кислот, которые при избытке провоцируют воспаления, повреждают сосуды и негативно влияют на кишечник. Для печени это особенно опасно: постоянное потребление кукурузного масла увеличивает риск фиброза и разрушения клеток.

Да, в кукурузном масле есть витамин E и фитостеролы, но их польза не перекрывает вред. Особое беспокойство вызывает и качество сырья: современное производство активно использует генетически модифицированную кукурузу, пестициды и даже нефтепродукты при обработке. Всё это остаётся в готовом масле и в конечных продуктах.

А ведь кукурузное масло - скрытый ингредиент во многих привычных вещах: чипсах, соусах, хлебобулочных изделиях и полуфабрикатах. Избегать его полностью сложно, но уменьшить количество в рационе — разумная мера, если вы заботитесь о печени.

Уточнения

Пе́чень - жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
Сейчас читают
Это не спорт, а волшебство: как подтянуть тело, ничего не напрягая
Новости спорта
Это не спорт, а волшебство: как подтянуть тело, ничего не напрягая Аудио 
Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка
Авто
Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка Аудио 
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Недвижимость
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Американский щит с дырками: ЗРК Patriot, которые не спасли Киев Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Последние материалы
Питьевая вода исчезает: скрытая угроза, которая коснется каждого
Груз 200: обстрел Одессы поставил крест на поставках западного вооружения
Зубы под открытым небом: как российские туристы стали свидетелями уникальной практики в Пакистане
Печень страдает молча — а виноват продукт, который считают безопасным
Иностранный легион в кольце смерти: что обнаружили русские на Запорожском фронте
Граница на замке: военные раскрывают план по защите России от ВСУ
Ближний Восток горит: Турция запустила тайную операцию в Сирии
Депрессия и тревожность передаются через поцелуи?
Затишье на переговорах: что известно о новой встрече делегаций России и Украины
Клубника на проверку: когда червяк — к лучшему, а когда нет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.