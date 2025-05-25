Печень страдает молча — а виноват продукт, который считают безопасным

Алкоголь давно считается врагом печени, но, по словам доктора Эрика Берга, гораздо больший вред может нанести то, что мы часто не замечаем в составе — кукурузное масло.
Этот продукт широко используется в пищевой промышленности и содержит большое количество омега-6 жирных кислот, которые при избытке провоцируют воспаления, повреждают сосуды и негативно влияют на кишечник. Для печени это особенно опасно: постоянное потребление кукурузного масла увеличивает риск фиброза и разрушения клеток.
Да, в кукурузном масле есть витамин E и фитостеролы, но их польза не перекрывает вред. Особое беспокойство вызывает и качество сырья: современное производство активно использует генетически модифицированную кукурузу, пестициды и даже нефтепродукты при обработке. Всё это остаётся в готовом масле и в конечных продуктах.
А ведь кукурузное масло - скрытый ингредиент во многих привычных вещах: чипсах, соусах, хлебобулочных изделиях и полуфабрикатах. Избегать его полностью сложно, но уменьшить количество в рационе — разумная мера, если вы заботитесь о печени.
Пе́чень - жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.
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