Сексуальное здоровье мужчин оказалось под угрозой — и причина банальна

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Испанские учёные выяснили, что дефицит витамина D может быть связан с нарушениями в сексуальной сфере у мужчин. Исследование, проведённое токсикологами в Мадриде, показало: нехватка этого нутриента влияет на способность организма реагировать на стимуляцию, что в ряде случаев может привести к эректильной дисфункции.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортивный мужчина

Как нехватка витамина D может повлиять на мужскую сексуальность

Анализ тканей пещеристого тела показал, что при низком уровне витамина D ухудшается реакция нервных клеток на сигналы. В экспериментах на крысах выяснилось, что у животных с нехваткой витамина даже "Виагра" не даёт нужного эффекта - организм попросту не откликается.

Особенно актуальна проблема в холодное время года, когда солнечного света недостаточно, а уровень витамина в крови естественным образом падает. Поэтому врачи советуют принимать профилактические дозы витамина D с осени до весны - но делать это под контролем, ведь избыток может быть не менее опасен, чем дефицит.

Правильный баланс витамина D — это не только про кости и иммунитет, но и про мужское здоровье.

Уточнения

Витами́ны — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

