Новая угроза энергетиков: резкий рост раковых клеток у тысячи людей

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ты пьёшь энергетик ради бодрости. Он обещает ясность ума, прилив сил и меньше стресса. Но что, если именно этот напиток подталкивает твои клетки… к раку? Новое исследование бьёт тревогу: таурин, ключевой компонент в большинстве популярных энергетиков, может ускорять рост лейкоза и других форм рака крови.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Энергетические напитки

Что обнаружили учёные

Исследование Университета Рочестера, опубликованное в журнале Nature, показало: лейкозные клетки буквально "питаются" таурином, используя его как источник энергии. Таурин усиливает процесс гликолиза — расщепления глюкозы, который необходим для роста опухолевых клеток.

Таурин естественно вырабатывается в организме, и содержится в мясе, рыбе, морепродуктах.

Но в энергетиках его в десятки раз больше : порция Red Bull может содержать до 1000 мг таурина.

Исследование на мышах с геном SLC6A6, отвечающим за транспорт таурина, показало: клетки рака крови поглощают его особенно активно.

Что это значит для потребителей

Учёные предупреждают: избыток таурина — особенно в форме добавок и напитков — может стать топливом для раковых клеток. И хотя ранее таурин даже использовался для облегчения побочных эффектов химиотерапии, теперь вопрос звучит иначе: а не подкармливаем ли мы врага сами?

Может ли это привести к лечению

Исследование ещё на ранней стадии, но выводы уже серьёзные. Блокировка доступа таурина к клеткам рака может стать основой для новой терапии. И это лишь начало — учёные уже проверяют, связан ли таурин с другими типами рака, включая колоректальный рак.

Дополнительные факты

В 2025 году более 192 000 американцев получат диагноз "рак крови". Лейкоз — один из самых "энергозависимых" видов рака. Некоторые энергетики содержат столько таурина, сколько организм вырабатывает за 2 недели.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

