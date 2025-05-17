Новая угроза энергетиков: резкий рост раковых клеток у тысячи людей

Ты пьёшь энергетик ради бодрости. Он обещает ясность ума, прилив сил и меньше стресса. Но что, если именно этот напиток подталкивает твои клетки… к раку? Новое исследование бьёт тревогу: таурин, ключевой компонент в большинстве популярных энергетиков, может ускорять рост лейкоза и других форм рака крови.
Исследование Университета Рочестера, опубликованное в журнале Nature, показало: лейкозные клетки буквально "питаются" таурином, используя его как источник энергии. Таурин усиливает процесс гликолиза — расщепления глюкозы, который необходим для роста опухолевых клеток.
Таурин естественно вырабатывается в организме, и содержится в мясе, рыбе, морепродуктах.
Но в энергетиках его в десятки раз больше: порция Red Bull может содержать до 1000 мг таурина.
Исследование на мышах с геном SLC6A6, отвечающим за транспорт таурина, показало: клетки рака крови поглощают его особенно активно.
Учёные предупреждают: избыток таурина — особенно в форме добавок и напитков — может стать топливом для раковых клеток. И хотя ранее таурин даже использовался для облегчения побочных эффектов химиотерапии, теперь вопрос звучит иначе: а не подкармливаем ли мы врага сами?
Исследование ещё на ранней стадии, но выводы уже серьёзные. Блокировка доступа таурина к клеткам рака может стать основой для новой терапии. И это лишь начало — учёные уже проверяют, связан ли таурин с другими типами рака, включая колоректальный рак.
В 2025 году более 192 000 американцев получат диагноз "рак крови".
Лейкоз — один из самых "энергозависимых" видов рака.
Некоторые энергетики содержат столько таурина, сколько организм вырабатывает за 2 недели.
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