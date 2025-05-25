Страдает один — и мы молчим. Толпа страдает — и нас прорывает: как устроена эмпатия

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шведские учёные выяснили: когда мы видим страдания группы людей, эмпатии у нас возникает больше, чем если перед нами страдает один человек. И это не случайность — в исследовании приняли участие 296 человек, и результаты оказались довольно неожиданными.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Компания друзей

Почему нам проще сочувствовать толпе, чем одному человеку

Испытуемым показывали фотографии — часть с одиночками, часть с группами людей. При этом лица на снимках были нейтральными, без ярких эмоций. Задача была простой: описать внешность и попробовать понять, что чувствуют изображённые. А затем — рассказать, насколько легко было сопереживать.

Оказалось, что сопереживание одиночке возникало в 34 % случаев, а группе — в 53 %. И пусть описывать чувства толпы оказалось сложнее, участники чувствовали себя в этом процессе увереннее.

Учёные предлагают три объяснения:

Контекст. Групповая сцена чаще даёт подсказки: кто-то на кого-то смотрит, взаимодействует — проще почувствовать, что происходит.

Групповая сцена чаще даёт подсказки: кто-то на кого-то смотрит, взаимодействует — проще почувствовать, что происходит. Масштаб. Когда страдает один человек — это личная драма. Группа делает ситуацию общей, почти как катастрофу.

Когда страдает один человек — это личная драма. Группа делает ситуацию общей, почти как катастрофу. Дистанция. Сочувствие одному — это как взять его боль на себя. А толпе можно сопереживать на расстоянии, без внутреннего "погружения".

Авторы исследования хотят продолжить работу: сравнить реакции при прямом выборе между одиночкой и группой, и понять, влияет ли выражение эмоций на лице на уровень сочувствия.

Уточнения

Эмпа́тия - осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения происхождения этого переживания.

