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Депрессия не отступает? Это простое упражнение излечивает то, что не смогли таблетки

2:28
Здоровье

Половина пациентов не чувствуют себя лучше даже после интенсивной психотерапии. Но теперь появился способ, который может это изменить — и стоит он всего 100 фунтов.

Мужчина грустит
Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина грустит

Обычные методы лечения депрессии работают не для всех. По статистике, около 50% пациентов, прошедших курс интенсивной терапии, всё ещё живут с симптомами. Врачи называют это "трудно поддающейся лечению депрессией". И вот — проблеск надежды: простая и недорогая практика, совмещающая когнитивную терапию и медитацию, даёт ощутимые результаты там, где другие методы пасуют.

Что это за метод

Речь идёт о модифицированной когнитивной терапии, основанной на осознанности (MBCT). Это 8-недельный курс, в рамках которого участники обучаются медитации и переосмыслению автоматических негативных реакций на стресс и тревогу. Главное — не просто расслабление, а формирование новой, устойчивой реакции на внутренние триггеры.

Что важно — всё проходит в формате видеозвонков, и стоимость на одного человека — всего около 100 фунтов (≈11 000 рублей).

Что показало исследование

Исследование Университета Суррея охватило 234 пациента, у которых остались симптомы после прохождения официальной психотерапии. Их разделили на две группы:

  • первая получила курс MBCT онлайн;

  • вторая — продолжала получать обычное лечение.

Через 6 месяцев первая группа показала значительное снижение симптомов депрессии. Более того, метод оказался эффективным даже у тех, кто уже принимал антидепрессанты.

Почему это важно

"Для тысяч людей, которым стандартная терапия не помогла, это исследование — луч надежды", - говорят авторы работы.

Метод не только работает, но и может разгрузить систему здравоохранения, сэкономив средства и сократив нагрузку на специалистов, сообщает "MedPulse".

3 интересных факта по теме:

  1. Исследования показывают, что регулярная медитация снижает уровень кортизола и тревожности уже через 2 недели.

  2. До 60% пациентов с депрессией не реагируют на первую назначенную терапию.

  3. Медитативные практики, включённые в лечение, снижают риск рецидива на 43% - особенно в случае депрессии с тревожным компонентом.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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