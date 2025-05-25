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Они слаще сахара, но в них нет ни грамма калорий — как это возможно

Здоровье

Американские исследователи впервые в деталях объяснили, как именно мы ощущаем сладость. Команда нейробиолога Чарльза Цукера, которая ещё в 2001 году открыла рецептор сладкого вкуса, на этот раз пошла дальше — теперь учёные показали, как он устроен изнутри.

Девушка с плиткой шоколада
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с плиткой шоколада

Рецептор состоит из двух белков: TAS1R2 и TAS1R3. Самое интересное — именно белок TAS1R2 отвечает за то, насколько крепко сладкие вещества связываются с рецептором. У него есть особая структура, похожая на «карман», куда точно ложатся молекулы подсластителей вроде аспартама и сукралозы. Эти молекулы сидят в рецепторе прочнее, чем натуральный сахар — отсюда и ощущение, что они намного слаще.

В то же время TAS1R3 напрямую с подсластителями не взаимодействует, но именно он удерживает всю конструкцию рецептора в рабочем состоянии.

Учёные уверены: это открытие поможет разрабатывать новые безопасные и некалорийные заменители сахара, которые подойдут для людей с диабетом и лишним весом. Более здоровая еда может стать вкуснее — без вреда для организма.

Уточнения

Са́хар - распространённый продовольственный товар.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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