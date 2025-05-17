Будьте на чеку: мифы о давлении, из-за которых умирают тысячи людей

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Здоровье

Ты можешь чувствовать себя прекрасно и в то же время носить в себе бомбу замедленного действия. Именно так действует артериальная гипертензия — или попросту высокое давление, которое в России и Бразилии часто называют "тихим убийцей". Симптомов может не быть вовсе, пока не случится инфаркт, инсульт или отказ почек.

По данным Министерства здравоохранения Бразилии, 27,9% населения живут с этим диагнозом. И хотя болезнь считается хронической и неизлечимой, при правильном подходе она перестаёт быть приговором.

Мифы и факты, которые могут спасти жизнь

Ко Дню борьбы с гипертонией (17 мая) врач-кардиолог Диего Гайа развенчал самые опасные заблуждения. Вот что важно знать:

"Гипертония всегда даёт о себе знать" — МИФ

На деле большинство пациентов не чувствуют ничего, пока не становится слишком поздно. Отсюда и прозвище — невидимая угроза. Единственный способ узнать — измерять давление регулярно.

"Болезнь неизлечима, но контролируема" — ПРАВДА

Никаких волшебных таблеток, но:

  • умеренность в еде,

  • отказ от соли и переработанных продуктов,

  • физическая активность,

  • снижение веса
    — способны уменьшить дозу лекарств или вовсе обойтись без них.

"Это болезнь пожилых" — МИФ

Гипертония не смотрит на возраст. Всё чаще диагноз получают 30- и 40-летние, особенно те, кто живёт в стрессе, ест фастфуд и избегает спорта.

"Гипертоникам нельзя злоупотреблять солью" — ПРАВДА

Не больше 5 граммов в день - и это с учётом скрытой соли в колбасе, хлебе, снеках и полуфабрикатах. Соль — не просто белая смерть, а один из главных триггеров давления.

"Если лекарства помогают, можно прекратить их пить" — ОПАСНЫЙ МИФ

Именно из-за этого многие попадают в больницы. Даже если вы чувствуете себя хорошо — это результат действия препарата, а не "исцеление". Самовольная отмена может вызвать криз и летальный исход.

"Гипертония повышает риск смерти от инфаркта и инсульта" — ПРАВДА

Повышенное давление бьёт по сосудам, изнашивает сердце, способствует тромбам и аневризмам. Это одна из главных причин смерти в мире.

3 неожиданных факта о гипертонии

  1. Люди, которые спят менее 6 часов в сутки, в 2 раза чаще сталкиваются с гипертонией.

  2. В одном куске пиццы может содержаться до половины дневной нормы соли.

  3. Медитация и дыхательные практики — доказанный способ снизить давление без таблеток.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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