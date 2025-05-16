Тюменские врачи побеждают тремор: инновационная операция для пациентки с болезнью Паркинсона

2:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для пациентки из Курганской области болезнь Паркинсона стала настоящим испытанием. Тремор, затруднения с речью и слабость в мышцах — вот только несколько симптомов, которые значительно ухудшали качество жизни. В поисках спасения женщина обратилась в Тюменский центр нейрохирургии, где ей предложили инновационный метод лечения.

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хирурги в операционной

Нейрохирургия нового поколения: уникальная операция по авторской методике

Тюменские врачи предложили пациентке уникальную операцию, разработанную по авторской методике. Операцию провел опытный нейрохирург Альберт Суфианов, известный своими достижениями в области лечения заболеваний нервной системы. Он использовал специальное устройство — стереотаксическую раму, которая, по сути, работает как GPS для мозга.

Стереотаксическая рама: точность на уровне высших технологий

Стереотаксическая рама, с помощью которой проводится операция, позволяет точно находить нужные участки мозга, требующие вмешательства. Это устройство, ставшее неотъемлемой частью высокотехнологичных операций, обеспечивает минимальные риски и максимальную точность, что критически важно при работе с мозгом. Благодаря этому подходу операция прошла успешно, и пациентка избавилась от мучительного тремора.

Тремор исчез, пациентка снова наслаждается жизнью

После операции состояние пациентки значительно улучшилось: тремор исчез, и женщина почувствовала себя гораздо лучше. Этот успех стал возможен благодаря инновационным методам, использующим передовые нейрохирургические технологии, и, конечно, высокой квалификации врачей. Женщина снова обрела возможность вести полноценную жизнь, забыв о треморе и других симптомах болезни Паркинсона.

Будущее нейрохирургии: как технологии меняют жизнь пациентов

Этот случай стал ярким примером того, как современные нейрохирургические технологии, в частности стереотаксическая рама, меняют подход к лечению сложных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона. В Тюмени продолжают разрабатывать и внедрять новые методики, которые делают жизнь пациентов лучше, а лечение — более безопасным и эффективным.

Заключение: медицинский прорыв с человеческим лицом

Тюменская нейрохирургия продемонстрировала пример того, как инновации могут возвращать людям здоровье. Уникальная операция с использованием стереотаксической рамы стала спасением для пациентки, избавив ее от тремора и позволяя вернуться к нормальной жизни. Это пример того, как наука и технологии работают на благо людей, создавая реальные возможности для исцеления от серьезных заболеваний, сообщает tmn.aif.ru.

Уточнения

Боле́знь Паркинсо́на (синонимы: идиопатический синдром паркинсонизма, дрожательный паралич) — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.

