Миф о шоколаде против стресса: почему он не только не помогает, но и вреден

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда стресс накрывает, многие прибегают к привычному способу — "заедают" его шоколадом. Однако, как пояснила диетолог Маргарита Королева, это может только усугубить ситуацию. В интервью "Радио 1" эксперт объяснила, почему такой подход чреват последствиями.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Горький шоколад

Шоколад усиливает стресс

Согласно словам диетолога, в шоколаде содержится кофеин, который является природным стимулятором. В стрессовых ситуациях его употребление может оказать обратный эффект и еще больше повысить уровень стресса, а не помочь расслабиться.

Влияние на уровень гормонов

Как подчеркнула Королева, гормоны стресса, такие как кортизол, дофамин и норадреналин, зависят от состояния кишечника. Чтобы восстановить баланс, важно употреблять продукты, которые способствуют его нормализации, такие как магний, витамины группы B и растительные волокна. Употребление сладкого может только усилить эмоциональное истощение и привести к состоянию уныния.

Правильный подход к питанию при стрессе

Диетолог настоятельно рекомендует отдавать предпочтение натуральным продуктам, которые поддержат организм и помогут восстановить силы без дополнительных нагрузок на психику.

Хотя шоколад может быть вкусным утешением, он не решит проблемы, а лишь усугубит стресс. Правильное питание — это ключ к восстановлению.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή "душа"; λόγος "учение") — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

