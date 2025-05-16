Хотите свежее дыхание? Добавьте в рацион один из этих продуктов

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Плохое дыхание способно испортить даже самое приятное общение. Но освежить его можно не только с помощью мятной конфетки. Некоторые продукты действительно работают как натуральный дезодорант для рта — и их легко включить в рацион.

Фото: PIXNIO by Bicanski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Грейпфрут

Хрустящие овощи и фрукты

Яблоки, морковь, огурцы не только полезны — они механически очищают зубы и язык от остатков пищи. А ещё усиливают выработку слюны, которая сама по себе смывает бактерии и остатки еды.

Мята, петрушка и компания

Свежая зелень вроде мяты и петрушки богата хлорофиллом. Он нейтрализует запахи и помогает бороться с микробами.

Также помогают гвоздика, корица и имбирь — у них антисептический эффект и яркий аромат.

Цитрусовые

Лимон, апельсин, киви стимулируют слюноотделение и насыщают организм витамином C — он помогает бороться с бактериями в полости рта.

Йогурт без сахара

Натуральный йогурт с пробиотиками способен снижать уровень сероводорода — одного из виновников неприятного запаха. Главное — чтобы он был без добавленного сахара.

Зелёный чай и не только

Зелёный чай богат катехинами — они убивают вредные бактерии и освежают дыхание. А вот чай из листьев болдо улучшает пищеварение и может помочь, если запах идёт "изнутри".

Орехи

Миндаль и грецкие орехи содержат полезные жиры и антиоксиданты, поддерживающие здоровье ротовой полости.

Уточнения

Ци́трус (лат. Citrus) — род вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Рутовые (Rutaceae). Входит в подтрибу Цитрусовые (Citrinae) трибы Померанцевые (Aurantieae) подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).



