Хотите свежее дыхание? Добавьте в рацион один из этих продуктов

Плохое дыхание способно испортить даже самое приятное общение. Но освежить его можно не только с помощью мятной конфетки. Некоторые продукты действительно работают как натуральный дезодорант для рта — и их легко включить в рацион.
Яблоки, морковь, огурцы не только полезны — они механически очищают зубы и язык от остатков пищи. А ещё усиливают выработку слюны, которая сама по себе смывает бактерии и остатки еды.
Свежая зелень вроде мяты и петрушки богата хлорофиллом. Он нейтрализует запахи и помогает бороться с микробами.
Также помогают гвоздика, корица и имбирь — у них антисептический эффект и яркий аромат.
Лимон, апельсин, киви стимулируют слюноотделение и насыщают организм витамином C — он помогает бороться с бактериями в полости рта.
Натуральный йогурт с пробиотиками способен снижать уровень сероводорода — одного из виновников неприятного запаха. Главное — чтобы он был без добавленного сахара.
Зелёный чай богат катехинами — они убивают вредные бактерии и освежают дыхание. А вот чай из листьев болдо улучшает пищеварение и может помочь, если запах идёт "изнутри".
Миндаль и грецкие орехи содержат полезные жиры и антиоксиданты, поддерживающие здоровье ротовой полости.
Ци́трус (лат. Citrus) — род вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Рутовые (Rutaceae). Входит в подтрибу Цитрусовые (Citrinae) трибы Померанцевые (Aurantieae) подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).
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