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Долгий сон кажется безобидным, но его последствия пугают

1:05
Здоровье

Сон дольше девяти часов может казаться роскошью, особенно в мире постоянной спешки. Однако, как выяснили учёные из Техасского университета в Сан-Антонио, это не всегда идёт на пользу — особенно когда речь идёт о когнитивных функциях.

Девушка с подушкой зевает
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с подушкой зевает

Почему слишком долгий сон может навредить мозгу

Исследование, основанное на данных почти двух тысяч участников Фрамингемского проекта, показало: люди, которые регулярно спят слишком долго, сталкиваются с ухудшением памяти, нарушением пространственного восприятия и снижением способности к планированию.

Особенно заметный эффект наблюдается у тех, кто испытывает симптомы депрессии - независимо от того, принимают ли они медикаменты или нет. Мозг как будто "замедляется", и даже повседневные задачи могут требовать больше усилий.

Авторы подчёркивают: чтобы лучше понять взаимосвязь между сном и мышлением, нужны масштабные и длительные исследования. Но уже сейчас ясно одно — спать слишком долго вредно не меньше, чем недосыпать.

Уточнения

Депре́ссия - психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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