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Поздний сон подростков — не вредная привычка, а сигнал эволюции

1:17
Здоровье

Подростки, которые никак не могут лечь спать пораньше — это не каприз и не лень. Всё дело в биологических изменениях, которые происходят в организме в период взросления.

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

Почему подростки засыпают ближе к полуночи

Во время пубертата внутренние часы как будто сдвигаются: сон приходит на 1-2 часа позже обычного, а проснуться рано становится настоящим испытанием. Это не сбой, а часть естественного процесса.

Существует предположение, что такая перестройка сна может быть встроенным эволюционным механизмом. В это время подростки начинают отделяться от родителей, и желание бодрствовать, когда взрослые уже спят, может отражать стремление к самостоятельности.

Исследования показывают: если подросткам удаётся спать по своему естественному ритму, они становятся внимательнее, чувствуют себя лучше и справляются со школьными задачами эффективнее. Именно поэтому всё чаще обсуждается идея сдвига начала уроков хотя бы на час позже.

Подростковый организм нуждается в девяти часах полноценного сна. А хронический недосып может не только испортить настроение, но и повлиять на поведение, концентрацию и успеваемость.

Уточнения

Биологи́ческие ри́тмы - периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений.

Автор Дмитрий Тезнев
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