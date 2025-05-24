Поздний сон подростков — не вредная привычка, а сигнал эволюции

Подростки, которые никак не могут лечь спать пораньше — это не каприз и не лень. Всё дело в биологических изменениях, которые происходят в организме в период взросления.
Во время пубертата внутренние часы как будто сдвигаются: сон приходит на 1-2 часа позже обычного, а проснуться рано становится настоящим испытанием. Это не сбой, а часть естественного процесса.
Существует предположение, что такая перестройка сна может быть встроенным эволюционным механизмом. В это время подростки начинают отделяться от родителей, и желание бодрствовать, когда взрослые уже спят, может отражать стремление к самостоятельности.
Исследования показывают: если подросткам удаётся спать по своему естественному ритму, они становятся внимательнее, чувствуют себя лучше и справляются со школьными задачами эффективнее. Именно поэтому всё чаще обсуждается идея сдвига начала уроков хотя бы на час позже.
Подростковый организм нуждается в девяти часах полноценного сна. А хронический недосып может не только испортить настроение, но и повлиять на поведение, концентрацию и успеваемость.
Биологи́ческие ри́тмы - периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений.
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