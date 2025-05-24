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Смартфон в руках родителей меняет детей — последствия пугают

1:29
Здоровье

Новое исследование австралийских учёных показало: если взрослые часто погружены в смартфоны, это влияет на психику их маленьких детей. Речь идёт не просто о разовых случаях, а о систематической зависимости от гаджетов, которая приводит к тревожным последствиям.

Женщина в розовом держит в руках розовый телефон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в розовом держит в руках розовый телефон

Почему важно отложить телефон, когда рядом ребёнок

Анализ поведения 15 тысяч детей младше пяти лет выявил: малыши, чьи родители всё время "в телефоне", чаще испытывают грусть, тревожность и признаки депрессии. Им труднее сосредоточиться, планировать свои действия и выражать эмоции.

Главная проблема - не только в том, что взрослые отвлечены, а в том, что они перестают замечать, как дети пытаются с ними взаимодействовать. Ребёнок в ответ может начать замыкаться в себе или наоборот - становиться слишком шумным, только чтобы получить хоть каплю внимания.

Когда взрослые заменяют живое общение экраном, у детей ухудшается контроль над эмоциями и растёт импульсивность. Специалисты советуют как можно реже использовать гаджеты в присутствии ребёнка - ведь вовлечённость и простое внимание делают гораздо больше, чем кажется.

И, что важно, зависимость от экрана не щадит и самих родителей: ухудшается сон, растёт уровень стресса и падает концентрация. Так что отключиться от экрана — это шаг к лучшему самочувствию всей семьи.

Уточнения

Смартфо́н - мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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