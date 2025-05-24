Секрет винограда раскрыт: один сорт влияет на вес, другой — на сердце

Чёрный и зелёный виноград не просто отличаются по вкусу — у них разные "сильные стороны", когда речь идёт о пользе для организма. Всё зависит от того, чего вы ждёте от перекуса.
Чёрный виноград - это кладезь антиоксидантов, в том числе ресвератрола, который помогает бороться с воспалениями и поддерживает здоровье сосудов. Он насыщен витаминами C и K, клетчаткой и природными сахарами, что делает его хорошим выбором для поддержки иммунитета и в целом для бодрости.
Зелёный виноград тоже не отстаёт: он содержит флавоноиды, способные снижать воспаление и предотвращать развитие опухолей. Кроме того, благодаря умеренному гликемическому индексу он подойдёт тем, кто следит за весом и хочет держать под контролем давление. Вкус у него чуть кислее — это оценят те, кто не любит чрезмерную сладость.
Так что всё зависит от ваших целей и вкусовых предпочтений: чёрный — для сладкоежек, зелёный — для сторонников лёгкости и баланса.
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