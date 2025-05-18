Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грядки без клопов: растения, которые работают лучше любого инсектицида
Мечтаешь избавиться от целлюлита? Тренируйся так, как никогда раньше
Не ешьте щавель просто так — возможны серьёзные последствия
Путешествие с рублями: где можно не менять валюту заранее: туристам пригодится список
Авиация СССР: как серп, молот и крылья стали символом Аэрофлота
Как не угробить аэрогриль и не испортить ужин — ошибка, которую совершают почти все
Необычную интерпретацию Сказки о Царе Салтане покажут в Московском Молодежном Театре
С виду скромные, но дорого обходятся — ТОП-10 машин, разоряющих владельцев
Оружие для сбора облепихи: как забрать ягоды и не стать жертвой колючек

Гипертония отступает: эти 3 продукта — щит для ваших сосудов

1:10
Здоровье

Питание играет важную роль в профилактике гипертонии. Доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Дмитрий Карпенко рекомендует включить в рацион жирную морскую рыбу, бобовые и черный шоколад.

Чёрная фасоль
Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Чёрная фасоль

Жирная морская рыба, такая как скумбрия, сельдь и лосось, содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые укрепляют сосудистую стенку, снижают воспаление и защищают от повреждений. Употреблять рыбу следует не менее 2-3 раз в неделю, посоветовал врач.

Бобовые культуры, такие как фасоль, чечевица и нут, богаты растительным белком и клетчаткой. Они помогают уменьшить потребление животных жиров и соли, улучшают работу кишечника и способствуют регуляции уровня сахара в крови, сообщает Газета.Ru.

Черный горький шоколад с содержанием какао не менее 70% содержит флавоноиды и антиоксиданты, которые расширяют сосуды, улучшают микроциркуляцию и снижают стресс. Рекомендуемая доза — 20-30 граммов в день.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Бобо́вые (лат. Fabáceae, или Leguminósae), или Мотыльковые (лат. Papilionaceae) — семейство двудольных растений порядка Бобовоцветные.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Сейчас читают
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Новости спорта
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч Аудио 
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Российский шоу-бизнес
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде Аудио 
Все уверены, что динозавры вымерли, а на самом деле всё совсем иначе
Домашние животные
Все уверены, что динозавры вымерли, а на самом деле всё совсем иначе Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Последние материалы
Необычную интерпретацию Сказки о Царе Салтане покажут в Московском Молодежном Театре
Оружие для сбора облепихи: как забрать ягоды и не стать жертвой колючек
Один кусочек — и уже перебор: это лакомство выглядит безобидно, но кошкам не по зубам
Замените спортзал на гирю: тренировка на всё тело от сертифицированного тренера
Энергетики под подозрением: содержимое ускоряет рост рака крови
Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву
Почему мозг начинает разрушаться раньше времени — ответ нашли в генах
Мальчик или девочка: мама рэпера Давы рассекретила пол новорождённого малыша
ПАЗик, который вёз всех: народный автобус и его философия тормозов
Не все знают об этом: как простой слив холодильника может спасти вам жизнь (и продукты)
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.