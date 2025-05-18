Гипертония отступает: эти 3 продукта — щит для ваших сосудов

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Питание играет важную роль в профилактике гипертонии. Доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Дмитрий Карпенко рекомендует включить в рацион жирную морскую рыбу, бобовые и черный шоколад.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чёрная фасоль

Жирная морская рыба, такая как скумбрия, сельдь и лосось, содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые укрепляют сосудистую стенку, снижают воспаление и защищают от повреждений. Употреблять рыбу следует не менее 2-3 раз в неделю, посоветовал врач.

Бобовые культуры, такие как фасоль, чечевица и нут, богаты растительным белком и клетчаткой. Они помогают уменьшить потребление животных жиров и соли, улучшают работу кишечника и способствуют регуляции уровня сахара в крови, сообщает Газета.Ru.

Черный горький шоколад с содержанием какао не менее 70% содержит флавоноиды и антиоксиданты, которые расширяют сосуды, улучшают микроциркуляцию и снижают стресс. Рекомендуемая доза — 20-30 граммов в день.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.





Бобо́вые (лат. Fabáceae, или Leguminósae), или Мотыльковые (лат. Papilionaceae) — семейство двудольных растений порядка Бобовоцветные.

