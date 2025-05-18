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Климатическая бомба замедленного действия: смертельные грибки атакуют – стоит ли нам бояться

1:30
Здоровье

Исследование Манчестерского университета показало, что изменение климата может привести к расширению ареала распространения опасных грибковых инфекций, включая гриб Aspergillus fumigatus, вызывающий аспергиллез. Однако, по словам Натальи Шеиной, профессора кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З. П. Соловьева, россиянам не стоит беспокоиться о таком развитии событий.

Водитель в маске
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в маске

Эксперт объяснила, что грибки рода Aspergillus, особенно Aspergillus fumigatus, могут проникать в организм через дыхательные пути и вызывать серьёзные заболевания, такие как хронические легочные инфекции и аллергический бронхолёгочный аспергиллез, пишет Газета.Ru.

Профессор Шеина отметила, что хотя потепление климата и перемещение воздушных масс могут способствовать распространению спор грибов, эти факторы не являются основными причинами резкого увеличения риска грибковых заболеваний. По её мнению, вероятность бесконтрольного распространения этих спор невелика.

Шеина также подчеркнула, что данный микроскопический гриб чаще всего поражает людей с ослабленным иммунитетом, таких как пациенты с иммунодефицитом, ВИЧ-инфицированные, проходящие химиотерапию или перенёсшие трансплантацию органов. Здоровые люди обычно не подвержены таким заболеваниям, хотя возможны исключения.

Уточнения

Мико́зы (от др.-греч. μύκης «гриб») — болезни человека и других животных, вызываемые паразитическими грибами.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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