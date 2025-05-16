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Электромагнитные волны атакуют: кто в зоне риска — врачи предупреждают

1:59
Здоровье

Электромагнитные волны могут влиять на организм человека, особенно на людей с сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.

Шум в ушах и голове
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шум в ушах и голове

По её словам, исследования, проведённые ещё в Советском Союзе, показали, что даже ослабленные электромагнитные волны, достигающие Земли, могут оказывать заметное воздействие на организм. Люди, перенёсшие инсульт или инфаркт, часто испытывают головные боли и слабость во время магнитных бурь.

"Я знаю несколько человек прямо жаловались, что давление в начале подскочило до 180, потом опустилось ниже 90, то есть спазмы сосудов налицо. И, естественно, слабость после того, как такой криз посетил человека», — сказала Людмила Лапа.

Эксперт советует пациентам с сосудистыми заболеваниями принимать все назначенные врачом лекарства и следить за своим питанием. Она рекомендует избегать излишнего потребления белковой пищи, так как это может создать дополнительную нагрузку на иммунную систему и желудочно-кишечный тракт. Вместо этого лучше употреблять лёгкую и здоровую пищу, сообщает Газета.Ru.

Также врач подчёркивает важность профилактики. Она рекомендует не снижать дозировку лекарств, назначенных врачом, а при необходимости усилить терапию. Это поможет предотвратить возможные кризы.

15 мая профессор Института космических исследований РАН сообщил Telegram-каналу «Осторожно, Москва» о возможных магнитных бурях слабого уровня G1 на Земле 17 и 18 мая. Причиной ухудшения геомагнитной ситуации стала корональная дыра на Солнце. Более точная информация станет доступна в субботу, когда начнётся рост скорости ветра и появятся данные о реакции магнитного поля Земли.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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