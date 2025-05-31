Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роскошь всего за 2,5 евро — в Дубае метро превратилось в настоящий аттракцион для туристов
Хотите регулярный стул: это время суток поможет наладить процесс
Купил новый Toyota RAV4 — и сразу разочаровался: история нескольких владельцев
Рыбное филе как в мишленовском ресторане — быстро и без дорогостоящих ингредиентов
Макароны с курицей, грибами и сливками и сырной корочкой: обед, который соберёт всех за столом
Нюша раскрыла правду об отношениях с Майами: испытали симпатию, но роману не быть
Будущее грузового транспорта: чего ожидать от нового автозавода в Новосибирске
Вредители в панике: как крупы спасают ваши растения и создают идеальные условия для роста
Здесь опасен каждый вдох – города оказались бомбой замедленного действия для здоровья детей

Эти 9 продуктов стоит исключить после 30 — красота и здоровье скажут спасибо

2:48
Здоровье

30 лет — не приговор, а начало новой зрелой жизни. Но именно в этом возрасте организм начинает работать чуть медленнее: замедляется регенерация, снижается выработка коллагена и эластина, появляются первые тревожные сигналы от кожи и фигуры. Что делать? Один из самых эффективных способов — откорректировать рацион. Есть продукты, от которых стоит отказаться, чтобы выглядеть и чувствовать себя лучше.

Завтрак
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Завтрак

Сахар

  • Любимые десерты после 30 могут сыграть злую шутку. Избыток сахара не только провоцирует лишние сантиметры на талии, но и разрушает коллаген — отсюда ранние морщины и тусклая кожа.

Соль

  • Чем меньше соли — тем лучше для давления и сосудов. Переизбыток соли увеличивает риск инсульта и нарушает водный баланс, приводя к отёкам и усталому виду.

Алкоголь

  • Он разрушает всё: сон, печень, уровень энергии и состояние кожи. К тому же алкоголь калориен и повышает уровень инсулина, ускоряя старение изнутри.

Кофеин

  • Пора научиться говорить "стоп" четвёртой чашке кофе. Кофеин нарушает сон, повышает тревожность и влияет на гормональный фон. А хронический недосып ускоряет старение клеток.

Сливки

  • Жирные сливки = тяжёлая нагрузка на сердце, суставы и гормональную систему. Лучше перейти на растительные или низкожирные альтернативы.

Маргарин

  • Трансжиры, содержащиеся в маргарине, негативно влияют на сосуды и провоцируют воспаления в организме. А ещё это — быстрый путь к хронической усталости.

Колбаса

  • Обилие соли, нитратов и насыщенных жиров превращает колбасу во врага здоровья. Она увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже онкологии.

Фастфуд

  • Минимум пользы, максимум вреда. Фастфуд — это сахар, соль, добавки и скрытые жиры. После 30 метаболизм не прощает такие перекусы.

Жирные соусы

  • Майонез и кетчуп — это бомбы замедленного действия. Они содержат сахар, консерванты, крахмал и много калорий. Замените их на греческий йогурт, масло или домашние заправки.

После 30 лет наш организм требует более внимательного отношения — и начать стоит с того, что мы кладём в тарелку. Убрав из рациона продукты, которые мешают нам оставаться бодрыми, стройными и свежими, мы даём себе шанс дольше сохранять красоту и здоровье. Это не про запреты, а про заботу: осознанный выбор сегодня — залог сияющего отражения в зеркале завтра.

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
Сейчас читают
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Авто
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер Аудио 
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
События
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям Аудио 
А че, так можно было: Украина отказалась платить госдолг, придумав гениальную отмазку
Мир. Новости мира
А че, так можно было: Украина отказалась платить госдолг, придумав гениальную отмазку Аудио 
Популярное
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили

Каждая вторая китайская машина возвращается дилеру — покупатели жалуются, дилеры теряют деньги, а импорт резко падает. Что пошло не так?

Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Последние материалы
Купил новый Toyota RAV4 — и сразу разочаровался: история нескольких владельцев
Рыбное филе как в мишленовском ресторане — быстро и без дорогостоящих ингредиентов
Эти 9 продуктов стоит исключить после 30 — красота и здоровье скажут спасибо
Макароны с курицей, грибами и сливками и сырной корочкой: обед, который соберёт всех за столом
Нюша раскрыла правду об отношениях с Майами: испытали симпатию, но роману не быть
Будущее грузового транспорта: чего ожидать от нового автозавода в Новосибирске
Вредители в панике: как крупы спасают ваши растения и создают идеальные условия для роста
Здесь опасен каждый вдох – города оказались бомбой замедленного действия для здоровья детей
Необычное 1-минутное упражнение, которое укрепляет ягодицы и бедра
Зачем коту в ухе карман: многие теряются в догадках, а коту удобно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.