Бормашина — прошлый век: лазерное лечение зубов завоёвывает клиники

Только вы привыкли к звуку бормашины — и вот на сцену выходит лазер. Без боли, вибрации, страха и химии. Новое поколение стоматологии уверенно вытесняет традиционные методы. Разбираемся, чем лазерное лечение зубов так отличается — и почему пациенты не хотят возвращаться к старому.
Главный страх у большинства людей — это боль. С лазером о ней можно забыть. Он работает точно и мягко, не травмируя здоровые ткани. Часто даже обезболивание не требуется — ни уколов, ни "замораживания". А после процедуры — никакой пульсирующей боли и таблеток.
Лазер стерилен сам по себе и обеззараживает ткани в процессе. Никаких кислот и агрессивных антисептиков — особенно важно для аллергиков и тех, кто избегает "лишней химии".
Звук бормашины знаком каждому — и вряд ли вызывает приятные ассоциации. Лазер работает иначе: он не касается зуба, а удаляет повреждённую ткань с помощью направленного светового луча.
Для пациентов это не просто комфорт — это качественно новый опыт лечения.
При классическом лечении бором сложно удалить все микроскопические остатки инфицированной ткани. Даже малейшее "забытое" пятнышко может стать причиной повторного кариеса.
Лазер действует точечно и стерилизует обработанную зону. Это снижает риск рецидива и увеличивает срок службы пломбы. То есть лечим — и забываем.
Лазер — это не просто модный тренд, а серьёзная альтернатива для тех, кто хочет лечить зубы спокойно, точно и с комфортом.
Стоматоло́гия — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
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