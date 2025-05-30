Бормашина — прошлый век: лазерное лечение зубов завоёвывает клиники

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Только вы привыкли к звуку бормашины — и вот на сцену выходит лазер. Без боли, вибрации, страха и химии. Новое поколение стоматологии уверенно вытесняет традиционные методы. Разбираемся, чем лазерное лечение зубов так отличается — и почему пациенты не хотят возвращаться к старому.

Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стоматология

Без боли — и без уколов

Главный страх у большинства людей — это боль. С лазером о ней можно забыть. Он работает точно и мягко, не травмируя здоровые ткани. Часто даже обезболивание не требуется — ни уколов, ни "замораживания". А после процедуры — никакой пульсирующей боли и таблеток.

Лазер стерилен сам по себе и обеззараживает ткани в процессе. Никаких кислот и агрессивных антисептиков — особенно важно для аллергиков и тех, кто избегает "лишней химии".

Никакого контакта с инструментом

Звук бормашины знаком каждому — и вряд ли вызывает приятные ассоциации. Лазер работает иначе: он не касается зуба, а удаляет повреждённую ткань с помощью направленного светового луча.

Что это даёт

Нет вибрации и давления.

Меньше стресса и страха.

Здоровые ткани остаются невредимыми.

Для пациентов это не просто комфорт — это качественно новый опыт лечения.

Лазер — на шаг впереди: защита от повторного кариеса

При классическом лечении бором сложно удалить все микроскопические остатки инфицированной ткани. Даже малейшее "забытое" пятнышко может стать причиной повторного кариеса.

Лазер действует точечно и стерилизует обработанную зону. Это снижает риск рецидива и увеличивает срок службы пломбы. То есть лечим — и забываем.

Итак, чем выигрывает лазерная стоматология?

Без боли и уколов.

Без вибрации и неприятного звука.

Без риска вторичного кариеса.

Лазер — это не просто модный тренд, а серьёзная альтернатива для тех, кто хочет лечить зубы спокойно, точно и с комфортом.

Уточнения

Стоматоло́гия — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

