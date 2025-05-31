Обрабатываете раны перекисью? Пора прекратить — и вот почему

С детства в нас вбили: поранился — срочно лей перекись! Пенится? Значит, помогает! Но на самом деле всё не так просто. Перекись водорода может не только не помочь, но и усугубить ситуацию.
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Ссадина
Что не так с перекисью
В аптеке ты обычно покупаешь 3%-й раствор перекиси. Он действительно вспенивает грязь и кровь, но не обеззараживает рану, как многие думают.
А вот 30%-й раствор, который действительно обладает антисептическими свойствами, уже опасен — он может вызвать химический ожог кожи.
Почему это может быть вредно
Перекись повреждает не только бактерии, но и здоровые клетки кожи, которые участвуют в заживлении.
При глубоких ранах пузырьки кислорода могут попасть в кровоток и вызвать кислородную эмболию — редкое, но серьёзное осложнение.
Промывка чистой водой в большинстве случаев не менее эффективна, но куда безопаснее.
Когда перекись всё-таки можно использовать
Для удаления песка и грязи из свежей ссадины.
Чтобы промыть место, если под рукой нет воды (и только при неглубокой ране).
Но даже в этих случаях перекись должна быть временным решением, а не постоянным способом обработки.
Что лучше делать при ранке
Промыть рану проточной водой.
При необходимости использовать мягкий антисептик (хлоргексидин, мирамистин).
Наложить чистую повязку.
Обратиться к врачу при глубокой, грязной или рваной ране.
Теперь ты знаешь: перекись — не панацея. В современной медицине существуют более щадящие и эффективные способы обработки ран. Не стоит полагаться на привычки из детства — лучше выбрать то, что действительно помогает телу восстановиться без риска и последствий. Бережный подход к себе — это и есть настоящая забота о здоровье.
Уточнения
Перокси́д водоро́да (пе́рекись водоро́да, химическая формула — H2O2) — неорганическое химическое соединение водорода и кислорода, являющееся простейшим представителем класса пероксидов.
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.