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Обрабатываете раны перекисью? Пора прекратить — и вот почему

1:58
Здоровье

С детства в нас вбили: поранился — срочно лей перекись! Пенится? Значит, помогает! Но на самом деле всё не так просто. Перекись водорода может не только не помочь, но и усугубить ситуацию.

Ссадина
Фото: pixabay.com by saulhm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ссадина

Что не так с перекисью

В аптеке ты обычно покупаешь 3%-й раствор перекиси. Он действительно вспенивает грязь и кровь, но не обеззараживает рану, как многие думают.

А вот 30%-й раствор, который действительно обладает антисептическими свойствами, уже опасен — он может вызвать химический ожог кожи.

Почему это может быть вредно

  • Перекись повреждает не только бактерии, но и здоровые клетки кожи, которые участвуют в заживлении.
  • При глубоких ранах пузырьки кислорода могут попасть в кровоток и вызвать кислородную эмболию — редкое, но серьёзное осложнение.
  • Промывка чистой водой в большинстве случаев не менее эффективна, но куда безопаснее.

Когда перекись всё-таки можно использовать

  • Для удаления песка и грязи из свежей ссадины.
  • Чтобы промыть место, если под рукой нет воды (и только при неглубокой ране).

Но даже в этих случаях перекись должна быть временным решением, а не постоянным способом обработки.

Что лучше делать при ранке

  • Промыть рану проточной водой.
  • При необходимости использовать мягкий антисептик (хлоргексидин, мирамистин).
  • Наложить чистую повязку.
  • Обратиться к врачу при глубокой, грязной или рваной ране.

Теперь ты знаешь: перекись — не панацея. В современной медицине существуют более щадящие и эффективные способы обработки ран. Не стоит полагаться на привычки из детства — лучше выбрать то, что действительно помогает телу восстановиться без риска и последствий. Бережный подход к себе — это и есть настоящая забота о здоровье.

Уточнения

Перокси́д водоро́да (пе́рекись водоро́да, химическая формула — H2O2) — неорганическое химическое соединение водорода и кислорода, являющееся простейшим представителем класса пероксидов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Ниязов Аслан
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