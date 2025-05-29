Потеют ноги? Это не просто жара — ищем причины и решаем по шагам

Когда за окном +25 °C и выше, даже открытая обувь не спасает: стопы потеют, скользят, пахнут и портят тебе день. Лето превращается в настоящую проверку — но это не норма, и с этим можно справиться.
Проблема потливости (гидроза) обостряется летом из-за жары, тесной обуви, синтетических носков и… стресса. Повышается температура внутри обуви, влага не испаряется, потовые железы работают на максимум — идеальные условия для размножения бактерий и появления запаха.
Но не всегда причина только в жаре. Если стопы не просто влажные, а краснеют, шелушатся или трескаются — это уже повод обратиться к подологу: возможно, речь о микозе или другой инфекции.
Постоянная влага разрушает защитный барьер кожи. Возникают микротрещины, мацерация, опрелости, экзема. Влажная кожа легче травмируется и хуже защищена от грибков и бактерий.
Если запах не уходит, появляются трещины, ранки, сыпь или боль — не затягивай. Иногда гидроз — это симптом внутренних проблем: от нарушенной осанки до заболеваний ЖКТ.
Гигие́на (от греч. ὑγίεια - "здоровье", ὑγιεινός - "здоровый"; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний.
Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.