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Потеют ноги? Это не просто жара — ищем причины и решаем по шагам

2:20
Здоровье

Когда за окном +25 °C и выше, даже открытая обувь не спасает: стопы потеют, скользят, пахнут и портят тебе день. Лето превращается в настоящую проверку — но это не норма, и с этим можно справиться.

Ноги в песке
Фото: peakpx.com by Пиковый размер, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ноги в песке

Почему ноги потеют сильнее летом

Проблема потливости (гидроза) обостряется летом из-за жары, тесной обуви, синтетических носков и… стресса. Повышается температура внутри обуви, влага не испаряется, потовые железы работают на максимум — идеальные условия для размножения бактерий и появления запаха.

Но не всегда причина только в жаре. Если стопы не просто влажные, а краснеют, шелушатся или трескаются — это уже повод обратиться к подологу: возможно, речь о микозе или другой инфекции.

Что происходит с кожей при потливости

Постоянная влага разрушает защитный барьер кожи. Возникают микротрещины, мацерация, опрелости, экзема. Влажная кожа легче травмируется и хуже защищена от грибков и бактерий.

Что поможет справиться

Выбирай правильную обувь

  • Только натуральные материалы: кожа, текстиль, лен.
  • Избегай пластика, кожзама и резины.
  • Не носи слишком узкую обувь — это усиливает трение и мешает вентиляции.
  • Используй дышащие антибактериальные стельки с углем или серебром.

Обрати внимание на носки

  • Хлопок, лен и бамбук — твои союзники.
  • Меняй носки в течение дня, если они становятся влажными.
  • Избегай синтетики: она нагревается и сохраняет влагу.

Регулярный уход за стопами

  • Ванночки с отварами дуба или березы.
  • Контрастные процедуры для сосудов.
  • Кремы с тальком, цинком, грецким орехом.
  • Спреи и пудры — только после консультации со специалистом.
  • Дезинфекция обуви: УФ-сушилки, антисептики, сухое хранение.

Когда обращаться к врачу

Если запах не уходит, появляются трещины, ранки, сыпь или боль — не затягивай. Иногда гидроз — это симптом внутренних проблем: от нарушенной осанки до заболеваний ЖКТ.

Уточнения

Гигие́на (от греч. ὑγίεια - "здоровье", ὑγιεινός - "здоровый"; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Кошевая Гузель
Специализируется на диагностике и лечение акне (угревая болезнь), атопического дерматита, псориаза, экземы, дерматита, грибковых заболеваний кожи и ее придатков (волосы и ногти), бородавок, папиллом, ангиом
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