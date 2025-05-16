Эти две ягоды — как сантехники для ваших артерий: больше, чем таблетки

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Клубника и черника — любимцы летнего стола. Мы добавляем их в десерты, едим просто так, не задумываясь. Но мало кто знает, что эти ягоды способны буквально "почистить" сосуды, укрепить сердце и снизить давление — и всё это без таблеток, дорогостоящих процедур и медицинских назначений.

Фото: unsplash.com by Эндрю Уэлч, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Горсть черники

В то время как одни ищут волшебную добавку или суперфуд, другие просто кладут в тарелку горсть ягод — и дают своему телу то, что оно действительно ценит.

Почему здоровье сосудов — это больше, чем просто "давление"

Когда артерии теряют эластичность, это не проходит бесследно. Страдает весь организм:

появляется усталость, не проходящая после отдыха

возникают боли в спине и области поясницы

усиливается вздутие, тяжесть, проблемы с ЖКТ

Причина часто не в "возрасте" и не в "нервах", а в состоянии сосудистой системы. Если кровь не течёт свободно — тело работает на износ.

Клубника: ягода, которая умеет больше, чем просто радовать

Клубника — не просто вкусно. Это:

источник витамина C , который повышает эластичность артерий

натуральный противовоспалительный агент

помощник в профилактике окислительного стресса, главного врага сосудов

Пара горстей в день — и вы уже помогаете своему телу делать то, с чем оно раньше справлялось с трудом.

Черника: когда еда работает как защита

Её сила — в антоцианах. Это:

антиоксиданты, которые устраняют воспаление изнутри

стабилизаторы давления и уровня жиров в крови

помощники в борьбе с накоплением жировых отложений в артериях

Черника не лечит в моменте — она работает на перспективу. И делает это вкусно.

Что ещё можно делать, чтобы "очистить" сосуды

Двигаться не реже пяти раз в неделю, хотя бы по 30 минут Ограничить алкоголь - максимум один бокал в день Полностью отказаться от курения Сосредоточиться на продуктах, которые питают, а не грузят: овощи, ягоды, рыба, орехи, злаки

Всё это звучит просто — и в этом их сила.

3 факта о сосудах, которые стоит знать

1. Забитые артерии могут вызывать не только инфаркты, но и тупые ноющие боли в спине и животе

2. Высокое давление часто — не причина, а следствие сосудистых проблем

3. Потеря эластичности артерий — процесс обратимый, если начать с простых шагов

Уточнения

Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).



Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

