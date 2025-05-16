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Эти две ягоды — как сантехники для ваших артерий: больше, чем таблетки

2:36
Здоровье

Клубника и черника — любимцы летнего стола. Мы добавляем их в десерты, едим просто так, не задумываясь. Но мало кто знает, что эти ягоды способны буквально "почистить" сосуды, укрепить сердце и снизить давление — и всё это без таблеток, дорогостоящих процедур и медицинских назначений.

Горсть черники
Фото: unsplash.com by Эндрю Уэлч, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Горсть черники

В то время как одни ищут волшебную добавку или суперфуд, другие просто кладут в тарелку горсть ягод — и дают своему телу то, что оно действительно ценит.

Почему здоровье сосудов — это больше, чем просто "давление"

Когда артерии теряют эластичность, это не проходит бесследно. Страдает весь организм:

  • появляется усталость, не проходящая после отдыха

  • возникают боли в спине и области поясницы

  • усиливается вздутие, тяжесть, проблемы с ЖКТ

Причина часто не в "возрасте" и не в "нервах", а в состоянии сосудистой системы. Если кровь не течёт свободно — тело работает на износ.

Клубника: ягода, которая умеет больше, чем просто радовать

Клубника — не просто вкусно. Это:

  • источник витамина C, который повышает эластичность артерий

  • натуральный противовоспалительный агент

  • помощник в профилактике окислительного стресса, главного врага сосудов

Пара горстей в день — и вы уже помогаете своему телу делать то, с чем оно раньше справлялось с трудом.

Черника: когда еда работает как защита

Её сила — в антоцианах. Это:

  • антиоксиданты, которые устраняют воспаление изнутри

  • стабилизаторы давления и уровня жиров в крови

  • помощники в борьбе с накоплением жировых отложений в артериях

Черника не лечит в моменте — она работает на перспективу. И делает это вкусно.

Что ещё можно делать, чтобы "очистить" сосуды

  1. Двигаться не реже пяти раз в неделю, хотя бы по 30 минут

  2. Ограничить алкоголь - максимум один бокал в день

  3. Полностью отказаться от курения

  4. Сосредоточиться на продуктах, которые питают, а не грузят: овощи, ягоды, рыба, орехи, злаки

Всё это звучит просто — и в этом их сила.

3 факта о сосудах, которые стоит знать

1. Забитые артерии могут вызывать не только инфаркты, но и тупые ноющие боли в спине и животе
2. Высокое давление часто — не причина, а следствие сосудистых проблем
3. Потеря эластичности артерий — процесс обратимый, если начать с простых шагов

Уточнения

Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).

Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Крюкова Людмила
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.
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