Эти две ягоды — как сантехники для ваших артерий: больше, чем таблетки

Клубника и черника — любимцы летнего стола. Мы добавляем их в десерты, едим просто так, не задумываясь. Но мало кто знает, что эти ягоды способны буквально "почистить" сосуды, укрепить сердце и снизить давление — и всё это без таблеток, дорогостоящих процедур и медицинских назначений.
В то время как одни ищут волшебную добавку или суперфуд, другие просто кладут в тарелку горсть ягод — и дают своему телу то, что оно действительно ценит.
Когда артерии теряют эластичность, это не проходит бесследно. Страдает весь организм:
появляется усталость, не проходящая после отдыха
возникают боли в спине и области поясницы
усиливается вздутие, тяжесть, проблемы с ЖКТ
Причина часто не в "возрасте" и не в "нервах", а в состоянии сосудистой системы. Если кровь не течёт свободно — тело работает на износ.
Клубника — не просто вкусно. Это:
источник витамина C, который повышает эластичность артерий
натуральный противовоспалительный агент
помощник в профилактике окислительного стресса, главного врага сосудов
Пара горстей в день — и вы уже помогаете своему телу делать то, с чем оно раньше справлялось с трудом.
Её сила — в антоцианах. Это:
антиоксиданты, которые устраняют воспаление изнутри
стабилизаторы давления и уровня жиров в крови
помощники в борьбе с накоплением жировых отложений в артериях
Черника не лечит в моменте — она работает на перспективу. И делает это вкусно.
Двигаться не реже пяти раз в неделю, хотя бы по 30 минут
Ограничить алкоголь - максимум один бокал в день
Полностью отказаться от курения
Сосредоточиться на продуктах, которые питают, а не грузят: овощи, ягоды, рыба, орехи, злаки
Всё это звучит просто — и в этом их сила.
1. Забитые артерии могут вызывать не только инфаркты, но и тупые ноющие боли в спине и животе
2. Высокое давление часто — не причина, а следствие сосудистых проблем
3. Потеря эластичности артерий — процесс обратимый, если начать с простых шагов
Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).
Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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