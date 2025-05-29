Жвачка = вред: вот 10 доказательств, которые не покажут в рекламе

Жвачка кажется безобидной привычкой — ну подумаешь, пожевал после кофе, освежил дыхание. А на деле — это лотерея с кучей минусов для твоих зубов, желудка и даже памяти. Разбираемся, почему пора завязывать.
Фото: Flickr by Mary (Mayr), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка надула пузырь из жвачки
Ты жуёшь почти резину
Современная жвачка — это нечто вроде синтетического каучука с ароматизаторами и подсластителями. Каучук используют в производстве шин. Представь, что ты жуёшь нечто из этого же материала. Аппетитно?
Сахар, который не прощает
Даже в "маленькой полосочке" сахара хватает, чтобы запустить во рту каскад реакций: бактерии, налёт, кислоты и, как итог — разрушение эмали.
Подсластители — не выход
Аспартам, сахарин, сукламат и ксилит могут быть токсичными, вызывать аллергию или даже повышать риск рака. Просто потому что "без сахара" не значит безопасно.
Беременна? Забудь о жвачке
Через слюну в организм попадают балластные вещества, которые могут спровоцировать у плода аллергии и сбои в формировании иммунитета.
Кислота в желудке — без еды
Жвачка на голодный желудок = сигнал желудку "готовь кислоту". А еды нет. В результате — гастрит или даже язва.
Уже есть проблемы с дёснами?
При пародонтозе жвачка усиливает нагрузку на ткани вокруг зубов, что ускоряет их разрушение и расшатывание.
Минус память
Монотонное жевание снижает концентрацию и мешает мозгу запоминать информацию. Да, ты правда можешь забыть, зачем зашла в магазин.
Угроза для пломб и коронок
Жвачка механически и химически разрушает стоматологические конструкции — и ты снова в кресле у врача, платишь за то, что уже делала.
Детям — строго нет
Некоторые добавки в жвачке могут вредить развитию мозга ребёнка. Особенно опасен глутамат — он буквально перегружает нейроны.
Испортить прикус? Легко
У детей постоянное жевание влияет на формирование челюсти. В итоге — неправильный прикус и годы ортодонтического лечения.
Жвачка — точно не безобидная мелочь. И нет, она не заменяет чистку зубов.
Уточнения
Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα "рот" + λογος "наука") — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.