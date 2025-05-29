Жвачка = вред: вот 10 доказательств, которые не покажут в рекламе

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жвачка кажется безобидной привычкой — ну подумаешь, пожевал после кофе, освежил дыхание. А на деле — это лотерея с кучей минусов для твоих зубов, желудка и даже памяти. Разбираемся, почему пора завязывать.

Фото: Flickr by Mary (Mayr), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка надула пузырь из жвачки

Ты жуёшь почти резину

Современная жвачка — это нечто вроде синтетического каучука с ароматизаторами и подсластителями. Каучук используют в производстве шин. Представь, что ты жуёшь нечто из этого же материала. Аппетитно?

Сахар, который не прощает

Даже в "маленькой полосочке" сахара хватает, чтобы запустить во рту каскад реакций: бактерии, налёт, кислоты и, как итог — разрушение эмали.

Подсластители — не выход

Аспартам, сахарин, сукламат и ксилит могут быть токсичными, вызывать аллергию или даже повышать риск рака. Просто потому что "без сахара" не значит безопасно.

Беременна? Забудь о жвачке

Через слюну в организм попадают балластные вещества, которые могут спровоцировать у плода аллергии и сбои в формировании иммунитета.

Кислота в желудке — без еды

Жвачка на голодный желудок = сигнал желудку "готовь кислоту". А еды нет. В результате — гастрит или даже язва.

Уже есть проблемы с дёснами?

При пародонтозе жвачка усиливает нагрузку на ткани вокруг зубов, что ускоряет их разрушение и расшатывание.

Минус память

Монотонное жевание снижает концентрацию и мешает мозгу запоминать информацию. Да, ты правда можешь забыть, зачем зашла в магазин.

Угроза для пломб и коронок

Жвачка механически и химически разрушает стоматологические конструкции — и ты снова в кресле у врача, платишь за то, что уже делала.

Детям — строго нет

Некоторые добавки в жвачке могут вредить развитию мозга ребёнка. Особенно опасен глутамат — он буквально перегружает нейроны.

Испортить прикус? Легко

У детей постоянное жевание влияет на формирование челюсти. В итоге — неправильный прикус и годы ортодонтического лечения.

Жвачка — точно не безобидная мелочь. И нет, она не заменяет чистку зубов.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα "рот" + λογος "наука") — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

