Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Настя Ивлеева отпраздновала свою свадьбу с Филиппом Бегаком
Самый полезный гарнир: что подать к котлете без вреда для фигуры и с пользой для здоровья
Свёкла за 30 дней: раскроем рецепт успеха для гигантских корнеплодов
Дизельгейт догнал своих героев: бывшие топ-менеджеры Volkswagen отправлены за решетку
Мечта сладкоежки: как приготовить торт Фруктовый Наполеон с оригинальной начинкой
Не допустите этих ошибок при выращивании лимона: советы для новичков
Умер во сне: ушёл из жизни тренер Тюменского Легиона Дмитрий Андреев
Лучшее для мышц: эти упражнения больше всего подходят как тренеру, так и тяжелоатлету
Почему советские мотоциклы до сих пор покупают за границей

Как добиться ослепительной улыбки: сравниваем 5 популярных способов отбеливания

2:34
Здоровье

Белоснежная улыбка — один из самых заметных бьюти-трендов последних лет. Фото, сторис, селфи — хочется, чтобы зубы выглядели идеально. Хорошая новость: способов отбелить зубы стало больше, и каждый может выбрать свой — по бюджету, чувствительности и желаемому эффекту.

Веснушки
Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Веснушки

Отбеливающие полоски — просто и доступно

  • Самый популярный вариант для домашнего использования. Полоски легко клеятся на зубы, осветляют эмаль на 1-2 тона и подойдут тем, кто хочет быстрый результат без визита к стоматологу. Минус — эффект держится недолго, а при чувствительной эмали возможен дискомфорт.

Угольная пудра — мягкий и щадящий способ

  • Если полоски раздражают десны, попробуйте угольное отбеливание. Специальная пудра бережно очищает налёт и немного осветляет зубы. Применяется как зубная паста. Дёшево, просто, но нужно понимать: на долгосрочный результат рассчитывать не стоит.

Капы с гелем — глубже, чем паста

  • Домашнее отбеливание с помощью кап и геля — промежуточный вариант между полосками и профессиональной процедурой. Гель наносят на капу, надевают на зубы и оставляют на пару часов. Работает эффективнее, чем обычные пасты, но требует регулярности и аккуратности.

Лазер — белоснежная улыбка за один визит

  • Самый эффективный, но и самый дорогой метод. Зубы покрывают специальным гелем, а затем обрабатывают лазером. Процедура занимает около часа и даёт мгновенный результат. Но если у вас чувствительная эмаль — лучше выбрать другой способ.

ZOOM — альтернатива лазеру с УФ-лампой

  • Метод похож на лазерное отбеливание, только в роли нагрева — ультрафиолетовая лампа. Говорят, что он дополнительно снижает риск кариеса, но данные противоречивы. Эффект заметен, но у любителей кофе, чая и сигарет он быстро уходит.

Выбор метода отбеливания зависит от ваших целей, чувствительности зубов и бюджета. Кому-то подойдут домашние полоски, а кто-то не представляет результат без профессионального ZOOM или лазера. Главное — не забывать, что за ослепительной улыбкой всегда стоит не только белизна, но и здоровье. Поэтому перед любыми процедурами стоит проконсультироваться со стоматологом — чтобы улыбка радовала не только на фото, но и в жизни.

Уточнения

Стоматоло́гия - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Сейчас читают
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Наука и техника
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет Аудио 
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Авто
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого Аудио 
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Наука и техника
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера
Последние материалы
Самый полезный гарнир: что подать к котлете без вреда для фигуры и с пользой для здоровья
Свёкла за 30 дней: раскроем рецепт успеха для гигантских корнеплодов
Дизельгейт догнал своих героев: бывшие топ-менеджеры Volkswagen отправлены за решетку
Мечта сладкоежки: как приготовить торт Фруктовый Наполеон с оригинальной начинкой
Не допустите этих ошибок при выращивании лимона: советы для новичков
Умер во сне: ушёл из жизни тренер Тюменского Легиона Дмитрий Андреев
Лучшее для мышц: эти упражнения больше всего подходят как тренеру, так и тяжелоатлету
Почему советские мотоциклы до сих пор покупают за границей
Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле
Муравьи, от которых нельзя убежать — эти насекомые уже врываются в школы и дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.