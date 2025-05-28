Как добиться ослепительной улыбки: сравниваем 5 популярных способов отбеливания

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Белоснежная улыбка — один из самых заметных бьюти-трендов последних лет. Фото, сторис, селфи — хочется, чтобы зубы выглядели идеально. Хорошая новость: способов отбелить зубы стало больше, и каждый может выбрать свой — по бюджету, чувствительности и желаемому эффекту.

Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Веснушки

Отбеливающие полоски — просто и доступно

Самый популярный вариант для домашнего использования. Полоски легко клеятся на зубы, осветляют эмаль на 1-2 тона и подойдут тем, кто хочет быстрый результат без визита к стоматологу. Минус — эффект держится недолго, а при чувствительной эмали возможен дискомфорт.

Угольная пудра — мягкий и щадящий способ

Если полоски раздражают десны, попробуйте угольное отбеливание. Специальная пудра бережно очищает налёт и немного осветляет зубы. Применяется как зубная паста. Дёшево, просто, но нужно понимать: на долгосрочный результат рассчитывать не стоит.

Капы с гелем — глубже, чем паста

Домашнее отбеливание с помощью кап и геля — промежуточный вариант между полосками и профессиональной процедурой. Гель наносят на капу, надевают на зубы и оставляют на пару часов. Работает эффективнее, чем обычные пасты, но требует регулярности и аккуратности.

Лазер — белоснежная улыбка за один визит

Самый эффективный, но и самый дорогой метод. Зубы покрывают специальным гелем, а затем обрабатывают лазером. Процедура занимает около часа и даёт мгновенный результат. Но если у вас чувствительная эмаль — лучше выбрать другой способ.

ZOOM — альтернатива лазеру с УФ-лампой

Метод похож на лазерное отбеливание, только в роли нагрева — ультрафиолетовая лампа. Говорят, что он дополнительно снижает риск кариеса, но данные противоречивы. Эффект заметен, но у любителей кофе, чая и сигарет он быстро уходит.

Выбор метода отбеливания зависит от ваших целей, чувствительности зубов и бюджета. Кому-то подойдут домашние полоски, а кто-то не представляет результат без профессионального ZOOM или лазера. Главное — не забывать, что за ослепительной улыбкой всегда стоит не только белизна, но и здоровье. Поэтому перед любыми процедурами стоит проконсультироваться со стоматологом — чтобы улыбка радовала не только на фото, но и в жизни.

Уточнения

Стоматоло́гия - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

