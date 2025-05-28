Станет хуже: 5 привычек, которые опасны при повышенном давлении

2:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, давление поднялось — и хочется просто укутаться в плед, принять тёплую ванну или выпить что-то "на всякий случай". Но именно такие действия могут навредить. Рассказываем, чего точно нельзя делать, если у тебя повысилось давление — и чем заменить опасные привычки.

Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врач измеряет давление

Не грейся

Ошибка: горячая ванна, плед, тёплое питьё "для расслабления".

горячая ванна, плед, тёплое питьё "для расслабления". Почему опасно: тепло расширяет сосуды, сердце начинает работать активнее, давление — ещё выше.

тепло расширяет сосуды, сердце начинает работать активнее, давление — ещё выше. Что лучше: умыться холодной водой, протереть шею, запястья, мочки ушей — это мягко остудит организм и снизит нагрузку.

Не ложись надолго

Ошибка: при высоком давлении лечь и лежать без движения.

при высоком давлении лечь и лежать без движения. Почему опасно: полное отсутствие активности может замедлить нормализацию давления. Исключение — если состояние тяжёлое (головокружение, боли в груди) и нужен покой до приезда врача.

полное отсутствие активности может замедлить нормализацию давления. Исключение — если состояние тяжёлое (головокружение, боли в груди) и нужен покой до приезда врача. Что лучше: если можешь встать — пройдись по комнате или выйди на воздух. Небольшая активность помогает улучшить кровоток и стабилизировать состояние.

Не игнорируй позывы в туалет

Ошибка: терпеть, особенно после приёма таблеток.

терпеть, особенно после приёма таблеток. Почему опасно: многие препараты от давления обладают мочегонным эффектом , и вывод жидкости — часть процесса снижения давления. Игнорировать это — значит тормозить эффект лекарства.

многие препараты от давления обладают , и вывод жидкости — часть процесса снижения давления. Игнорировать это — значит тормозить эффект лекарства. Что лучше: иди в туалет, как только почувствуешь желание — это не только важно, но и небольшая дополнительная активность.

Не глотай таблетки без меры

Ошибка: выпить "ещё одну" таблетку, если давление не падает сразу.

выпить "ещё одну" таблетку, если давление не падает сразу. Почему опасно: передозировка гипотензивных препаратов может привести к резкому падению давления, обмороку и другим осложнениям.

передозировка гипотензивных препаратов может привести к резкому падению давления, обмороку и другим осложнениям. Что лучше: строго соблюдать инструкцию, не экспериментировать. Если лекарство не помогает — обратись к врачу, а не к аптечке вслепую.

Не сиди всё время дома

Ошибка: при регулярных скачках давления избегать улицы и физических нагрузок.

при регулярных скачках давления избегать улицы и физических нагрузок. Почему опасно: гиподинамия (неподвижность) только ухудшает состояние сосудов и усиливает проблемы с давлением.

гиподинамия (неподвижность) только ухудшает состояние сосудов и усиливает проблемы с давлением. Что лучше: начни с простых прогулок — по 15-30 минут в день. Это улучшает самочувствие, насыщает кровь кислородом и поддерживает работу сердца.

При повышенном давлении важно действовать с умом: не паниковать, не полагаться на "народные советы" и не усугублять ситуацию привычками, которые кажутся безобидными. Простые меры — прохладная вода, немного движения, контроль дозировки лекарств — способны не только облегчить состояние, но и защитить сердце и сосуды от перегрузки. Помни: здоровье начинается с внимательного отношения к себе.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

