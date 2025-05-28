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Станет хуже: 5 привычек, которые опасны при повышенном давлении

2:52
Здоровье

Кажется, давление поднялось — и хочется просто укутаться в плед, принять тёплую ванну или выпить что-то "на всякий случай". Но именно такие действия могут навредить. Рассказываем, чего точно нельзя делать, если у тебя повысилось давление — и чем заменить опасные привычки.

Врач измеряет давление
Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач измеряет давление

Не грейся

  • Ошибка: горячая ванна, плед, тёплое питьё "для расслабления".
  • Почему опасно: тепло расширяет сосуды, сердце начинает работать активнее, давление — ещё выше.
  • Что лучше: умыться холодной водой, протереть шею, запястья, мочки ушей — это мягко остудит организм и снизит нагрузку.

Не ложись надолго

  • Ошибка: при высоком давлении лечь и лежать без движения.
  • Почему опасно: полное отсутствие активности может замедлить нормализацию давления. Исключение — если состояние тяжёлое (головокружение, боли в груди) и нужен покой до приезда врача.
  • Что лучше: если можешь встать — пройдись по комнате или выйди на воздух. Небольшая активность помогает улучшить кровоток и стабилизировать состояние.

Не игнорируй позывы в туалет

  • Ошибка: терпеть, особенно после приёма таблеток.
  • Почему опасно: многие препараты от давления обладают мочегонным эффектом, и вывод жидкости — часть процесса снижения давления. Игнорировать это — значит тормозить эффект лекарства.
  • Что лучше: иди в туалет, как только почувствуешь желание — это не только важно, но и небольшая дополнительная активность.

Не глотай таблетки без меры

  • Ошибка: выпить "ещё одну" таблетку, если давление не падает сразу.
  • Почему опасно: передозировка гипотензивных препаратов может привести к резкому падению давления, обмороку и другим осложнениям.
  • Что лучше: строго соблюдать инструкцию, не экспериментировать. Если лекарство не помогает — обратись к врачу, а не к аптечке вслепую.

Не сиди всё время дома

  • Ошибка: при регулярных скачках давления избегать улицы и физических нагрузок.
  • Почему опасно: гиподинамия (неподвижность) только ухудшает состояние сосудов и усиливает проблемы с давлением.
  • Что лучше: начни с простых прогулок — по 15-30 минут в день. Это улучшает самочувствие, насыщает кровь кислородом и поддерживает работу сердца.

При повышенном давлении важно действовать с умом: не паниковать, не полагаться на "народные советы" и не усугублять ситуацию привычками, которые кажутся безобидными. Простые меры — прохладная вода, немного движения, контроль дозировки лекарств — способны не только облегчить состояние, но и защитить сердце и сосуды от перегрузки. Помни: здоровье начинается с внимательного отношения к себе.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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