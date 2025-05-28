Станет хуже: 5 привычек, которые опасны при повышенном давлении

Кажется, давление поднялось — и хочется просто укутаться в плед, принять тёплую ванну или выпить что-то "на всякий случай". Но именно такие действия могут навредить. Рассказываем, чего точно нельзя делать, если у тебя повысилось давление — и чем заменить опасные привычки.
Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему опасно: тепло расширяет сосуды, сердце начинает работать активнее, давление — ещё выше.
Что лучше: умыться холодной водой, протереть шею, запястья, мочки ушей — это мягко остудит организм и снизит нагрузку.
Не ложись надолго
Ошибка: при высоком давлении лечь и лежать без движения.
Почему опасно: полное отсутствие активности может замедлить нормализацию давления. Исключение — если состояние тяжёлое (головокружение, боли в груди) и нужен покой до приезда врача.
Что лучше: если можешь встать — пройдись по комнате или выйди на воздух. Небольшая активность помогает улучшить кровоток и стабилизировать состояние.
Не игнорируй позывы в туалет
Ошибка: терпеть, особенно после приёма таблеток.
Почему опасно: многие препараты от давления обладают мочегонным эффектом, и вывод жидкости — часть процесса снижения давления. Игнорировать это — значит тормозить эффект лекарства.
Что лучше: иди в туалет, как только почувствуешь желание — это не только важно, но и небольшая дополнительная активность.
Не глотай таблетки без меры
Ошибка: выпить "ещё одну" таблетку, если давление не падает сразу.
Почему опасно: передозировка гипотензивных препаратов может привести к резкому падению давления, обмороку и другим осложнениям.
Что лучше: строго соблюдать инструкцию, не экспериментировать. Если лекарство не помогает — обратись к врачу, а не к аптечке вслепую.
Не сиди всё время дома
Ошибка: при регулярных скачках давления избегать улицы и физических нагрузок.
Почему опасно: гиподинамия (неподвижность) только ухудшает состояние сосудов и усиливает проблемы с давлением.
Что лучше: начни с простых прогулок — по 15-30 минут в день. Это улучшает самочувствие, насыщает кровь кислородом и поддерживает работу сердца.
При повышенном давлении важно действовать с умом: не паниковать, не полагаться на "народные советы" и не усугублять ситуацию привычками, которые кажутся безобидными. Простые меры — прохладная вода, немного движения, контроль дозировки лекарств — способны не только облегчить состояние, но и защитить сердце и сосуды от перегрузки. Помни: здоровье начинается с внимательного отношения к себе.
Уточнения
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.