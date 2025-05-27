Омоложение, детокс и минус сантиметры: всё умеет эта простая добавка

Янтарная кислота — не модный суперфуд, а реальное вещество, без которого не обходится ни одна клетка нашего тела. Её принимают для похудения, восстановления после стрессов, избавления от похмелья, и даже для омоложения кожи. Разбираемся, в чём её сила, когда она действительно полезна и кому стоит быть осторожным.
Это природное вещество участвует в процессе клеточного дыхания и энергетического обмена. Наш организм производит её сам — около 200 мг в день. Но под действием стресса, болезней и перегрузок потребность возрастает. Тогда на помощь приходят БАДы.
Продаётся янтарная кислота в виде таблеток (примерно 30 рублей за упаковку) и применяется в медицине, спорте, косметологии и даже растениеводстве.
При регулярном и грамотном применении янтарная кислота:
Некоторые исследования указывают, что вещество может замедлять старение клеток и угнетать рост опухолей.
Да — косвенно. Янтарная кислота не сжигает жир, но:
Важно: без правильного питания и движения эффект будет слабым. Также не стоит превышать дозировку — это чревато побочками.
Также янтарную кислоту можно разводить в воде и пить как напиток.
Курс — 2-4 недели с перерывами.
Да. Янтарная кислота противопоказана при:
Также не стоит принимать её перед сном — возможны бессонница и перевозбуждение.
Кислота отлично работает в составе:
В домашних рецептах её легко смешивать с водой, мёдом, тониками или кремами.
Небольшое количество янтарной кислоты можно получить из:
Если использовать янтарную кислоту с умом и по назначению, она станет надёжным союзником в борьбе за здоровье, энергию, молодость и хорошее самочувствие.
Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.