Омоложение, детокс и минус сантиметры: всё умеет эта простая добавка

3:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Янтарная кислота — не модный суперфуд, а реальное вещество, без которого не обходится ни одна клетка нашего тела. Её принимают для похудения, восстановления после стрессов, избавления от похмелья, и даже для омоложения кожи. Разбираемся, в чём её сила, когда она действительно полезна и кому стоит быть осторожным.

Фото: pxhere витамин д

Что такое янтарная кислота

Это природное вещество участвует в процессе клеточного дыхания и энергетического обмена. Наш организм производит её сам — около 200 мг в день. Но под действием стресса, болезней и перегрузок потребность возрастает. Тогда на помощь приходят БАДы.

Продаётся янтарная кислота в виде таблеток (примерно 30 рублей за упаковку) и применяется в медицине, спорте, косметологии и даже растениеводстве.

Чем она полезна

При регулярном и грамотном применении янтарная кислота:

Улучшает обмен веществ и работу мозга.

Повышает устойчивость к стрессу и болезням.

Ускоряет восстановление после физических нагрузок.

Помогает при интоксикациях и похмелье.

Поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Смягчает симптомы менопаузы и стимулирует выработку гормонов.

Некоторые исследования указывают, что вещество может замедлять старение клеток и угнетать рост опухолей.

Помогает ли похудеть

Да — косвенно. Янтарная кислота не сжигает жир, но:

Ускоряет энергообмен.

Помогает организму эффективнее использовать глюкозу и жиры.

Регулирует аппетит и способствует более быстрому насыщению.

Важно: без правильного питания и движения эффект будет слабым. Также не стоит превышать дозировку — это чревато побочками.

Как принимать

Стандартная схема: 1 таблетка 2 раза в день во время еды.

1 таблетка 2 раза в день во время еды. Для похудения и спорта: до 3 таблеток 3 раза в день (по назначению врача!).

Также янтарную кислоту можно разводить в воде и пить как напиток.

Курс — 2-4 недели с перерывами.

Есть ли противопоказания

Да. Янтарная кислота противопоказана при:

Гипертонии.

Язве в стадии обострения.

Ишемии и стенокардии.

Глаукоме.

Беременности и лактации (с осторожностью).

Также не стоит принимать её перед сном — возможны бессонница и перевозбуждение.

Для кожи и волос

Кислота отлично работает в составе:

Масок для лица (питает, омолаживает, борется с пигментацией).

Скрабов (отшелушивает и активирует кровообращение).

Шампуней и масок для волос (укрепляет и восстанавливает рост).

В домашних рецептах её легко смешивать с водой, мёдом, тониками или кремами.

Где содержится в продуктах

Небольшое количество янтарной кислоты можно получить из:

Кефира, сыра, дрожжей.

Яблок, вишни, винограда.

Ячменя и черного хлеба.

Подсолнечного масла и семян.

Если использовать янтарную кислоту с умом и по назначению, она станет надёжным союзником в борьбе за здоровье, энергию, молодость и хорошее самочувствие.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

