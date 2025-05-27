Омоложение, детокс и минус сантиметры: всё умеет эта простая добавка

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3:26
Здоровье

Янтарная кислота — не модный суперфуд, а реальное вещество, без которого не обходится ни одна клетка нашего тела. Её принимают для похудения, восстановления после стрессов, избавления от похмелья, и даже для омоложения кожи. Разбираемся, в чём её сила, когда она действительно полезна и кому стоит быть осторожным.

витамин д
Фото: pxhere
витамин д

Что такое янтарная кислота

Это природное вещество участвует в процессе клеточного дыхания и энергетического обмена. Наш организм производит её сам — около 200 мг в день. Но под действием стресса, болезней и перегрузок потребность возрастает. Тогда на помощь приходят БАДы.

Продаётся янтарная кислота в виде таблеток (примерно 30 рублей за упаковку) и применяется в медицине, спорте, косметологии и даже растениеводстве.

Чем она полезна

При регулярном и грамотном применении янтарная кислота:

  • Улучшает обмен веществ и работу мозга.
  • Повышает устойчивость к стрессу и болезням.
  • Ускоряет восстановление после физических нагрузок.
  • Помогает при интоксикациях и похмелье.
  • Поддерживает здоровье сердца и сосудов.
  • Смягчает симптомы менопаузы и стимулирует выработку гормонов.

Некоторые исследования указывают, что вещество может замедлять старение клеток и угнетать рост опухолей.

Помогает ли похудеть

Да — косвенно. Янтарная кислота не сжигает жир, но:

  • Ускоряет энергообмен.
  • Помогает организму эффективнее использовать глюкозу и жиры.
  • Регулирует аппетит и способствует более быстрому насыщению.

Важно: без правильного питания и движения эффект будет слабым. Также не стоит превышать дозировку — это чревато побочками.

Как принимать

  • Стандартная схема: 1 таблетка 2 раза в день во время еды.
  • Для похудения и спорта: до 3 таблеток 3 раза в день (по назначению врача!).

Также янтарную кислоту можно разводить в воде и пить как напиток.
Курс — 2-4 недели с перерывами.

Есть ли противопоказания

Да. Янтарная кислота противопоказана при:

  • Гипертонии.
  • Язве в стадии обострения.
  • Ишемии и стенокардии.
  • Глаукоме.
  • Беременности и лактации (с осторожностью).

Также не стоит принимать её перед сном — возможны бессонница и перевозбуждение.

Для кожи и волос

Кислота отлично работает в составе:

  • Масок для лица (питает, омолаживает, борется с пигментацией).
  • Скрабов (отшелушивает и активирует кровообращение).
  • Шампуней и масок для волос (укрепляет и восстанавливает рост).

В домашних рецептах её легко смешивать с водой, мёдом, тониками или кремами.

Где содержится в продуктах

Небольшое количество янтарной кислоты можно получить из:

  • Кефира, сыра, дрожжей.
  • Яблок, вишни, винограда.
  • Ячменя и черного хлеба.
  • Подсолнечного масла и семян.

Если использовать янтарную кислоту с умом и по назначению, она станет надёжным союзником в борьбе за здоровье, энергию, молодость и хорошее самочувствие.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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